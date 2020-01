Hevder Solskjær har kommet med nødrop - det kan føre til uventet United-signering

En rekke spisser kobles med Manchester United på «deadline day», men ikke alle er av den kaliberen som fansen nok kunne ønske seg.

Manchester United ser ut til å være på desperat spissjakt nå på tampen av overgangsvinduet. Med kort tid igjen på seg på å få en avtale i land, dukker det stadig opp mer perifere navn som skal være aktuelle for Ole Gunnar Solskjærs klubb.

Storavisen The Times hevder blant annet at Salomon Rondon, med en fortid i både West Bromwich Albion og Newcastle, er et alternativ for United.

LES OGSÅ: Hevder Fagermo har takket ja til Vålerenga

- Ighalo og Rondon



Rondon spiller for tiden i kinesiske Dalian Yifang, men siden ligaen i Kina har blitt stoppet på ubestemt tid på grunn av koronaviruset, er det spillere der som ønsker å flytte på seg. 30-åringen skal være tilgjengelig på lån ut sesongen.

The Telegraph skriver på sin side at United skal ha distansert seg fra rapportene om at Rondon er en mulig løsning på spisskrisen.

LES OGSÅ: Se direktesendte treningskamper til lag fra Eliteserien, Obosligaen og Toppserien

Odion Ighalo er et annet navn som har dukket opp i forbindelse med Uniteds spissjakt. Den tidligere Watford-spissen holder også til i kinesisk fotball og The Mirror hevdet torsdag at også han stå på Manchester Uniteds liste over alternativer.

LES OGSÅ: Kontroversielle draktvalg, post-it-lapper og scoringsrekorder: Dette får Manchester United i Bruno Fernandes

Listen over mulige navn stopper imidlertid ikke der.

- Forhørt seg om King



Willian José fra Real Sociedad, som har blitt koblet til Tottenham tidligere dette vinduet, blir trukket fram av Sky Sports. Også her er det snakk om et lån.

Ifølge Telegraph skal også Bournemouths Joshua King ha vært aktuell. Avisen skriver at United har forhørt seg om nordmannen, men at de fikk nei fra klubben.

Bournemouth kjemper en kamp mot nedrykk i Premier League og er derfor ikke villig til å selge unna sentrale spillere midt i sesongen, skrev avisen om framstøtet.

LES OGSÅ: TV-kameraene avslørte Solskjærs raseriutbrudd mot egen spiller

AC Milan-spissen Krzysztof Piatek er en annen som har blitt koblet med Old Trafford-klubben, men han signerte nylig for tyske Hertha Berlin.

Også den uruguayanske spissen Edison Cavani har blitt nevnt i forbindelse med Solskjærs klubb, men franske L'Equipe melder at han blir værende i PSG.

Islam Slimani (Leicester, på lån i Monaco) og Yannick Carrasco (Dalian Yifang) er andre navn som har dukket opp de siste dagene.

- Solskjær med nødrop



Overgangsvinduet stenger sen fredag kveld og skal Solskjær og United styrke stallen med en ny spiss, må en avtale være i land før den tid.

Ifølge The Telegraph skal manager Solskjær nærmest ha sendt et nødrop til klubben styre om at det må komme en spiss på plass før vinduet stenger.

Det med bakgrunn i at stjernen Marcus Rashford er ute i lengre tid.

Nordmannen skal være bekymret for at stallen mangler en målscorer, skriver avisen videre, og United skal være åpne for å signere en spiller på tampen av vinduet. Både en låneavtale eller et permanent kjøp skal være aktuelt for klubben.

Klubben har allerede sikret seg Bruno Fernandes fra Sporting i dette vinduet.