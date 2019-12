Hevder Solskjær har vært i møte med Haaland

Den norske 19-åringen jaktes av en rekke storklubber. Nye opplysninger setter igjen fart i ryktene om at Manchester United kan blir Erling Braut Haalands neste klubb.

VG hevder fredag kveld at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær skal ha møtt med Red Bull Salzburg-spissen Erling Braut Haaland tidligere fredag.

Avisen skriver at Solskjær møtte den brennhete spissen i Salzburg og at pappa Alfie Haaland også skal ha vært til stede. Det skal ha vært en kort visitt og Solskjær skal deretter ha returnert direkte til England. Manchester United er én av mange klubber som Erling Braut Haaland har blitt koblet med denne høsten.

Var i Tyskland



Nordmannen har vært i meget god form og scoret blant annet åtte ganger i løpet av gruppespillet i Champions League. Salzburg ble til slutt bare nummer tre i sin gruppe, og må spille Europa League etter nyttår, men har likevel imponert stort i høst.

Tidligere denne uken ble det kjent at Haaland var på plass i Tyskland og møtte med de to Bundesliga-klubbene Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Dette er også to klubber nordmannen har blitt koblet med. Leipzig-trener Julian Nagelsmann har bekreftet at han har møtt med den norske spissen.

Haalands forhold til Ole Gunnar Solskjær skal likevel være sterkt. 19-åringen spilte under Solskjær i to sesonger da de begge var i Molde.

Høsten2018 fortalte Haaland til Nettavisen at han ser på Solskjær som en far.

- Han har hatt stor betydning for at jeg har kommet dit jeg er i dag og jeg lærer fortsatt av ham. Jeg håper at jeg en dag skal bli like god som han var til å avslutte. Da kommer jeg til å bøtte inn mål rundt om i verden, sa Haaland den gang.

- Virker veldig smart



Jan Åge Fjørtoft, som følger situasjonen til den norske spissen tett, sa i intervju med Nettavisen torsdag at han mener én av de tyske klubbene ville være et klokt klubbvalg.

- Dortmund og Leipzig er to naturlige kandidater når du vil ta neste steg, for det er jo de to klubbene i Tyskland som er best til å utvikle unge spillere. Det virker veldig smart, sa Fjørtoft til Nettavisen.

- Team Haaland har vært flinke til å se hvordan spilleren skal utvikle seg. Da han valgte Salzburg hadde han sjansen til å gå til Juventus for mye mer penger. Han gikk til en arena hvor han kunne utvikle seg, og det virker som de gjør det samme nå.

Solskjær og United har imidlertid gitt uttrykk for at de ønsker en spiss i løpet av vintervinduet og Haaland kan være en god investering for Premier League-klubben.

Utkjøpsklausul?



Det har blitt hevdet at nordmannen skal ha en utkjøpsklausul på rundt 30 millioner euro, men dette har blitt avvist av Haalands østerrikske klubb.

Manchester United er inne i en god periode etter en svak start på sesongen. Solskjærs menn har slått både Tottenham og Manchester City i de to siste ligakampene.

Torsdag vant klubben 4-0 over AZ Alkmaar i Europa League.