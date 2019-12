Hevder Solskjær inviterte Keane til treningsanlegget for å holde «pep talk»

Mirror skriver at Roy Keane ble hyret inn for å snakke om hva som krevdes under hans tid i United. Der skal iren ha blitt alt annet enn imponert av en ikke navngitt United-spiller.

MANCHESTER (Nettavisen): Det slår avisen «exclusive» opp søndag, og omtaler møtet som hemmelig.

Keane skal ha blitt invitert inn på Carrington av Solskjær for å holde en inspirerende tale om hvordan han opplevde å spille under sir Alex Ferguson.

Solskjær og Keane ønsket at klubbens unge spillertropp skulle få innsikt i hvordan det var da United var en dominant aktør i Premier League, og hva som virkelig kreves for å komme dit.

Mirror skriver at Solskjær så på besøket som en suksess, men at Keane skal ha blitt lite imponert over en ikke navngitt United-stjerne som skal ha sittet avslappet i stolen og virket uinteressert i talen.

Keane skal ifølge avisen ha snakket om det å sette og opprettholde høye standarder, å ha en sterk mentalitet og å være 100 prosent dedikert til laget.

- Som man kan forestille seg har Roy sterke meninger om hva som kreves for å være en skikkelig United-spiller, og han la ingenting imellom. Han var ikke imponert over en spiller som ikke virket å være så interessert og som heller så ut til å ville være et annet sted, sier en kilde til Mirror.

- Men for majoriteten var det et fascinerende innblikk i sulten og viljen som drev Keane i løpet av hans tid i klubben.

RUTINERT: Roy Keane skal ha blitt hyret inn av Solskjær for å fortelle om hva som krevdes under Ferguson-tiden. Foto: Niall Carson (Pa Photos)

Fra sidelinjen har Keane sett at november ble avsluttet med 3-3 mot nyopprykkede Sheffield United for Solskjær i en kamp der Sheffield-laget lenge ledet 2-0.

Bedre ble det ikke da desembermåned ble innledet med kun ett poeng mot Aston Villa, et annet nyopprykket lag, og inn mot onsdagens Spurs-kamp begynte kritikken mot den norske manageren å tilta så smått i styrke.

Solskjær svarte med en knallsterk 2-1-seier mot sin forgjenger José Mourinho, og lørdag fullførte den tidligere Molde-treneren det som må være tett opptil en sportslig drømmeuke da Manchester City ble slått med samme sifre på Etihad Stadium.

Nordmannen har tidligere denne uken måttet avkrefte rapporter om at han hadde fortalt spillerne at han kunne få sparken om det ble tap mot Tottenham og Manchester City, men faktum er uansett at han ga seg selv pusterom fra kritikerne med totalt seks poeng på et svært beleilig tidspunkt denne uken.

Etter kampen mot City kunne han strålende fornøyd rusle bort til de tilreisende supporterne mens de hyllet ham og sang «Ole, Ole, Ole».

- Det var Uniteds beste prestasjon for sesongen, tre dager etter det som da var sesongens beste prestasjon, forteller Samuel Luckhurst til Nettavisen i presseområdet på hjemmebanen til byrival City.

Han følger Manchester United dag inn og dag ut for lokalavisen Manchester Evening News, og påpeker at denne uken kan vise seg å være helt avgjørende for Solskjær og hans fremtid.

- Det kan være en definerende uke for Solskjær med tanke på at de to beste resultatene og prestasjonene denne sesongen har kommet samme uke og mot to markante og briljante managere. Det er to ekstra fjær i hatten, og jeg tror vi etter denne uken snakker mer om Solskjær fra «caretaker»-perioden, sier United-eksperten.

KJENNSKAP: Samuel Luckhurst har svært god kjennskap til Manchester United. Her fra fjorårssesongens Champions League-oppgjør mot Barcelona. Foto: Adrian Richvoldsen (Nettavisen)

- Kan ikke underdrive det

Han sikter til perioden da Solskjær ble ansatt som midlertidig manager i desember 2018 etter at José Mourinho fikk sparken. Nordmannen brakte etterlengtet energi inn i spillergruppa og fikk umiddelbart resultater, før det begynte å butte imot.

Etter å ha eksperimentert med både formasjon og spillere de siste månedene, virker det som han har truffet hittil blink med en 4-2-3-1-formasjon hvor Fred og Scott Mctominay ligger som dyptliggende midtbanespillere.

Luckhurst påpeker at det for United nå handler om å ta de nødvendige seirene mot presumptivt svakere motstand.

- Jeg tror United har tatt ti poeng på 12 kamper mot topp fire, men om du ser på de seks nederste lagene har de tapt to og spilt uavgjort mot to andre, så det er et problem de må adressere. Jeg tror det fra Solskjærs perspektiv nå handler om at han ikke blir for revet med etter en briljant uke, sier han vel vitende om at Everton og Watford, begge med nye managere, venter i de to neste rundene.

- Hvor viktige var disse seks poengene for Solskjærs fremtid?

- Det er enormt, du kan ikke underdrive det. Da man gikk inn i denne uken... det var ikke for tidlig å se at jobben hans var på spill før jul på grunn av hvordan de spilte. Jeg tror de hadde fire seire på 14 kamper og det gikk ikke bra i det hele tatt, forteller Manchester Evening News-journalisten før han fortsetter.

- Jeg forventet ikke at de skulle tape begge kampene denne uken og jeg trodde de kom til å prestere, for de har nese for gode kamper og Solskjær har bygget opp det over tid, og det har vært en av hans styrker. Det er utrolig hvordan ting endrer seg, sier han og påpeker at hele narrativet rundt Solskjær nå er forandret.

TRIUMF: Solskjær gikk seirende ut av duellen med Pep Guardiola. Foto: (Pa Photos/Martin Rickett)

Ser igjen identiteten

Solskjær var på pressekonferansen i etterkant av City-kampen opptatt av at det er viktig for ham at hans lag nå spiller som et Manchester United-lag skal gjøre.

Den tanken deler Luckhurst.

Manchester United tok ledelsen lørdag etter at Marcus Rashford scoret på straffespark, mens Anthony Martial doblet ledelsen da han satte ballen i mål via stolpen.

City reduserte i sluttminuttene ved Nicolas Otamendi, men Pep Guardiolas mannskap maktet ikke å sette inn en utligning.

Resultatet betyr at Manchester United sniker seg opp på femteplass, mens City på tredjeplass nå er hele 16 poeng bak serieleder Liverpool.