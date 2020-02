Hevder Solskjær og United setter inn støtet i kampen om Premier League-stjerne

Manchester United skal være redd for at prisen til profilen kan skyte i været etter sommerens EM og ifølge avis kan de komme til å ta affære allerede denne uken.

Manchester United har i lengre tid blitt koblet med Aston Villas Jack Grealish og nå skriver Daily Mail at klubben er klar til å gjøre et framstøt mot 24-åringen.

Avisen hevder at United ønsker å gjennomføre overgangen allerede før utgangen av februar - i løpet av denne uken - og at de er villig til å betale 45 millioner pund.

Grunnen til at det angivelig haster med å få ting i orden er at United skal være redd for at prisen på Grealish skal øke voldsomt utover høsten og til sommeren. 24-åringen er blant annet høyaktuell for å spille EM for det engelske landslaget.

- Prisen kan skyte i været



Ifølge Manchester Evening News skal United være klar over at prisen på playmakeren kan skyte i været om han ender opp med å levere et god EM-sluttspill for England.

Enn så lenge skal det imidlertid være ne utkjøpsklausul på rundt 45 millioner pund som er gjeldene og storklubben skal være ivrig etter å utnytte den muligheten.

Grealish har kontrakt med Aston Villa fram til sommeren 2023.

Daily Mail skriver videre at Grealish skal være glad i å feste i nettopp Manchester, selv om han nå bor i Birmingham, og at han derfor skal være lysten på en overgang.

AKTUELL FOR UNITED: Aston Villas Jack Grealish. Foto: Matthew Childs (Reuters / NTB scanpix)

United-manager Ole Gunnar Solskjær skal være en stor beundrer av Grealish' kvaliteter og skal ha en plan om å hente inn både 24-åringen og Leicesters James Maddison for en totalsum av rundt 160 millioner pund før neste sesong.

Under Solskjærs ledelse har det vært mye snakk om å satse på unge, engelske spillere og både Grealish og Maddison passer slik sett fint inn i den filosofien.

Det at Maddison og Grealish er gode venner utenfor banen kan også bidra til å lokke dem til å velge samme klubb.

Slutten for Pogba?



Samtidig kan dette bety slutten for Paul Pogba i United. Daily Mail hevder at franskmannen kan bli ofret for å få i stand avtaler for de to nevnte spillerne.

Pogba har i utgangspunktet kun ett år igjen av kontrakten sin med United til sommeren, men klubben har en opsjon på å forlenge den med ytterligere et år.

Både Juventus og Real Madrid skal fortsatt være interessert i Pogba - som har slitt mye med skade denne sesongen - og United håper å kunne få så mye som 150 millioner pund for den franske midtbanemannen.

Pogba har nesten helt siden han returnerte til Manchester United fra Juventus i 2016 vært en spiller det har vært mye spekulasjoner rundt og den siste tiden har flere rundt franskmannen snakket åpent om at han kunne tenke seg et miljøskifte.