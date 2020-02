Hevder Solskjær og United skal hente minst tre spillere: Lokalavisen lanserer fem aktuelle navn

Manchester United skal ha planer om å forsterke ytterligere til sommeren og det kan bli brukt rekordsummer i det kommende overgangsvinduet, melder lokalavisen.

Lokalavisen Manchester Evening News hevder tirsdag at Manchester United ser for seg å hente minst tre nye førstelagsspillere i sommerens overgangsvindu.

Det melder Samuel Luckhurst. Ryktet til den vanligvis så velinformerte journalisten fikk seg en aldri så liten knekk nylig da ha meldte at Sander Berge var på vei til United - det viste seg å være en 15 år gammel keeper - men han har i lengre tid fulgt United tett og er regnet som en ellers troverdig kilde på det som rører seg i klubben.

LES OGSÅ: Andy Mitten: Hvorfor Manchester Uniteds tur til Marbella ikke kan sammenlignes med turene på 80-tallet (NA+)

Luckhurst hevder nå at en midtbanespiller, en angrepsspiller og en spiss er førsteprioritet når Ole Gunnar Solskjær skal styrke laget ytterligere. Med angrepsspiller mener han en offensiv spiller som ikke er utelukkende ren spiss.

Solskjær sikret seg Bruno Fernandes fra Sporting i vintervinduet, men mye tyder på at nordmannen fortsatt mener det er behov for justeringer i spillertroppen.

Nevner fem spillere



Videre heter det at United ikke lenger er ute etter en venstreback. 19 år gamle Brandon Williams har utviklet seg godt i den posisjonen. I sin artikkel tirsdag tar Luckhurst først og fremst for seg spillere på midtbanen og framover.

Spillere som det hevdes å være konkret interesse for fra Uniteds side er navn som er nevnt før. James Maddison fra Leicester skal være på ønskelisten. Det samme skal Jack Grealish fra Aston Villa være. Uniteds speidere har også i lengre tid fulgt med på Donny van de Beek fra Ajax, skriver Luckhurst.

I tillegg er både Jadon Sancho fra Borussia Dortmund og Jude Bellingham fra Birmingham spillere Solskjær og hans team mener kan forsterke laget.

LES OGSÅ: Solskjær hyller Fernandes: - Hans hjerne er kjappere enn mange

Maddison har i lang tid blitt koblet med United og skal være supporter av klubben. Han har en kontrakt som strekker seg til 2023, og med Leicester på god vei mot spill i Champions League neste sesong kan midtbanespilleren bli et kostbart kjøp.

Grealish har også kontrakt til 2023 og har vært lojal mot Aston Villa lenge, men skulle Birmingham-klubben rykke ned vil han nok se seg om etter nye muligheter. Han skal ifølge Manchester Evening News har en utkjøpsklausul på 45 millioner pund.

Van de Beek har lenge blitt diskutert på Old Trafford, men nederlenderen trives best i samme rolle som Bruno Fernandes. Real Madrid jakter også spilleren og ansees som favoritt til å lande ham.

Jadon Sancho er en av verdens mest ettertraktede spillere og står angivelig på ønskelisten til de fleste storklubber i Europa. Jude Bellingham var en spiller mange trodde skulle gå til United allerede i januarvinduet, men United skal ha prioritert å lande Bruno Fernandes framfor å jobbe ut en avtale med Birminghams 16-åring.

- Flere på vei bort



Manchester Evening News hevder å vite at United kan komme til å gjøre så mange som fem nye signeringer neste sesong - i både sommer- og vintervinduet - på grunn av det skal være tvil rundt framtiden til flere av dagens A-lagsspillere.

Paul Pogba trekkes fram som en spiller som kan komme til å forlate Old Trafford-klubben, det samme sies om midtbanespilleren Nemanja Matic.

LES OGSÅ: Supertalenter: 20 «ukjente» unggutter som kan ta Premier League med storm (NA +)

Avisen melder videre at ungguttene Angel Gomes og Tahith Chong står uten kontrakt til sommeren, mens Chris Smalling ønsker å gjøre låneoppholdet i Roma permanent.

Marcos Rojo ble nylig også leid ut og det er ventet at United vil gjøre et nytt forsøk på å selge argentineren til sommeren. Det samme gjelder for Alexis Sanchez, på lån i Inter, selv om Solskjær har åpnet opp for at chileneren kan returnere.

Lokalavisen hevder å ha kilder på at Solskjær ønsket å kvitte seg med Sanchez allerede i fjor sommer, men at det var vanskelig å få solgt veteranen.

Manchester United har aldri tidligere brukt så mye som 150 millioner pund i direkte overgangssummer i et vindu tidligere (klausuler og bonuser ikke medregnet), ifølge lokalavisen, men kan komme til å gjøre det til sommeren.

Langt bak i ligaen



Klubbens rekord er å bruke 155 millioner pund på én sommer (2014), men da var en del av totalsummen bundet opp i klausuler for Luke Shaw og Radamel Falcao (lån).

LES OGSÅ: Ferdinand med klar advarsel til Solskjær: Mener United-sjefen må unngå å gjøre Michael Owen-tabben med Greenwood

Denne sesongen ligger United per nå som nummer åtte i Premier League med 35 poeng fra 25 kamper. Solskjærs menn er blant annet hele 14 poeng bak Leicester.

Opp til byrival Manchester City er det 16 poeng, mens den suverene ligalederen, erkerival Liverpool, nå er hele 38 poeng foran de røde fra Manchester.