Hevder Solskjær var rasende etter uavgjort mot Southampton

Nordmannen skal ha gitt Manchester United-spillerne klar beskjed om å skjerpe seg.

Manchester United har fått en litt treg start på sesongen og etter seier mot Chelsea i åpningskampen, har det blitt tre kamper uten triumf for storlaget.

Det betyr at Ole Gunnar Solskjærs menn står med fem poeng etter fire kamper og er dermed allerede sju poeng bak Liverpool som topper Premier League-tabellen.

- En vits



Onsdag skriver den engelske tabloiden The Sun at den norske manageren skal ha vært rasende etter 1-1-resultatet mot Southampton i siste serierunde.

Avisen hevder at Solskjær skal ha gitt spillerne klar beskjed etter kampslutt om at prestasjonen var «vits» og at det var flaut for klubben. Nordmannen skal ha vært forbannet på grunn av at hans menn ikke hadde klart å avgjøre kampen.

United tok ledelsen på St. Mary' ved stjerneskuddet Daniel James, men danske Jannick Vestergaard utlignet for hjemmelaget. Southampton ble redusert til ti mann mot slutten av kampen, men United klarte ikke å utnytte den fordelen.

Solskjærs utbrudd, som også er omtalt av Daily Mail, skal ha vært rettet mot hele troppen i sin helhet og ikke enkeltspillere. Spillerne skal ha blitt beskyldt for å spille for seg selv, og ikke laget, og at de litt for ofte forsøkte seg på det «spektakulære».

- Skuffet Solskjær



Videre skal Solskjær ha gitt uttrykk for at han var skuffet over enkelte spillere, som han mener ikke ga nok i kampen, og slik sett sviktet lagkompisene.

Premier League har nå pause på grunn av EM-kvalifiseringskamper, og Uniteds neste kamp spilles først 14. september, mot Leicester på Old Trafford.

Brendan Rodgers menn har fått en positiv start på sesongen og står med åtte poeng etter de fire første kampene. Laget ligger per nå på tredjeplass i ligaen.

Slik sett er det en tøff utfordring som venter Solskjær og hans menn i neste kamp.