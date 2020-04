Hevder Solskjær vil selge «Mourinho-favoritt» - hylles for snuoperasjon i United

Ole Gunnar Solskjær hylles i britiske medier for å ha tatt nødvendige grep, ett år etter fadesen på Goodison Park.

For et år siden opplevde Ole Gunnar Solskjær én av sine tyngste dager som Manchester United-manager.

De røde fra Manchester hadde nettopp blitt feid av banen av Everton, med 4-0 på Goodison Park i Liverpool, men nordmannen var klar og tydelig:

- Jeg kommer til å bli suksessfull her, men det er spillere her som ikke kommer til å være en del av den suksessen, sa Solskjær.

Solskjær hylles

Ett år senere har United-manageren holdt ord og ser ut til å være på rett spor etter elleve strake kamper uten tap.

- Det er ting som tyder på at han blir en suksess på Old Trafford likevel, og det er spillere som har fått beskjed om at de ikke kommer til å være del av det, skriver Manchester Evening News, som mener Solskjær har holdt løftet sitt til fansen.

Romelu Lukaku, Alexis Sanchez og Ashley Young har siden fadesen mot Everton dratt til Inter. Chris Smalling er lånt ut til AS Roma.

- Siden den gang har Solskjær også vært modig nok til å svinge øksa mot spillere som rett og slett ikke er gode nok. Phil Jones, Jesse Lingard og Andreas Pereira var alle en del av den troppen. De er fortsatt i klubben, men de er flyttet til fryseboksen, skriver avisen.

Dalot på vei ut?

Nå hevder The Mirror at også Diogo Dalot, som av avisen omtales som en «Mourinho-favoritt», kan komme til å bli solgt i sommer.

Mourinho hadde store planer for landsmannen, som ble hentet fra Porto for rundt 19 millioner pund i 2018, men etter at Solskjær hentet Aaron Wan-Bissaka i fjor sommer, syntes veien til en plass på laget lang for Dalot.

PÅ VEI UT? Diogo Dalot har fått begrenset med spilletid under Ole Gunnar Solskjærs ledelse Foto: Anthony Devlin (Pa Photos)

Portugiseren har denne sesongen kun startet én kamp for Manchester United i Premier League.

Dalot har kontrakt med United fram til sommeren 2023, men klubben vil ifølge avisen lytte til bud på mellom 30 og 35 millioner pund.

Så er spørsmålet om noen er villig til å betale en slik sum for 21-åringen i en tid der fotballklubbene er sterkt preget av koronakrisen økonomisk.