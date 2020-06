Hevder Solskjær vurderer et fremstøt på Manchester City-stjerne Raheem Sterling

Manchester United skal være godt i gang med å legge planene for neste sesong. Og de kan fort inkludere en av byrivalens store stjerner.

De rødekledde fra Manchester skal, ifølge The Independent, allerede ha laget en slagplan for hvordan de ønsker å gå inn i sommervinduet, og hvilke spillere de ønsker å sikre seg.

Det er tidligere blitt antydet at Ole Gunnar Solskjær og hans lag fort vil se på sommeren 2020 som en stor mulighet, da de er en av få klubber som vil stå igjen med sunn økonomi også etter korona-pandemien.

Dermed skal analyse-laget til Manchester United virkelig ha drevet et hardkjør for å finne ut nøyaktig hvilke spillere de skal sikre seg denne sommeren, hevder avisen.

Citys CL-problemer

Videre skriver de at det er ett navn analyselaget til United har pekt seg ut, og det er Raheem Sterling hos byrival Manchester City.

Sterling skal nemlig være en favoritt hos analyselaget til United, og anses som en spiller av høy prioritet for United. Det skal uansett være ytterst få som tror en overgang vil være mulig.

Avisen skriver uansett at United øyner en mulighet dersom Manchester Citys utestengelse fra Champions League opprettholdes.

Det hevdes at det fort kan bety at Sterling kan ville forlate Etihad Stadium, og hvis det blir tilfelle, så kommer United til å legge inn et bud, skriver The Independent.

TOMMEL OPP FOR STERLING: Ole Gunnar Solskjær og hans analyselag skal være positive til Raheem Sterling. Foto: Oli Scarff (AFP)

Det skal uansett være langt større sannsynlig at Sterling vil foretrekke en overgang til spansk fotball, der Real Madrid navngis som den mest sannsynlige klubben til å gjøre et fremstøt.

Sterling har kontrakt med Manchester City som strekker seg frem til sommeren 2023, som ble undertegnet i 2018, skriver Transfermarkt. Den gang ankom han fra Liverpool.

Skulle Sterling forlate City til fordel for United, vil han være den første spilleren til å gå mellom klubbene siden Owen Hargreaves.

Den engelske midtbanespilleren så sin kontrakt med United løpe ut i 2011, og signerte deretter for City. Han fikk kun én kamp i Premier League for de himmeblå.

Den kanskje mest profilerte overgangen mellom de to klubbene de siste årene var det Carlos Tévez som stod for. Han har siden blitt sterkt kritisert av blant andre Gary Neville for å ikke gi alt for United før han tok turen til andre siden av byen.

- Gjør hva som helst

En som står høyt på prioriteringslisten til United er Jadon Sancho, og en kilde The Independent har snakket med hevder at klubben vil «gjøre hva som helst» for å sikre seg Borussia Dortmund-stjernen.

Jack Grealish fra Aston Villa skal være et annet navn som United vurderer sterkt å hente inn denne sommeren, og det skal anses som mer sannsynlig med et fremstøt på ham dersom Birmingham-klubben rykker ned.

Grealish skal uansett anses som et steg under Jadon Sancho, og midtstopper Joe Rodon, som til daglig spiller i Swansea. Han har tidligere blitt nevnt som et potensielt røverkjøp, slik som Daniel James var fra samme klubb.

Avisen hevder at en signering av walisiske Rodon fort vil bety at United ikke legger store penger på bordet for enten Kalidou Koulibaly fra Napoli eller Dayot Upamecano fra RB Leizpig.

ØNSKET: Jadon Sancho skal være sterkt ønsket av Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Foto: Pool (Reuters)

Declan Rice fra West Ham og Raúl Jiménez fra Wolves er to andre spillere som er inne på listen United har av spillere de vil vurdere, men begge skal være lengre ned på prioriteringslisten.

En av spillerne som hevdes å kunne være på vei ut av United er Jesse Lingard. Angriperen har ikke fått ting til å stemme det siste året, og han skal være interessert i en overgang til Italia.

AC Milan nevnes som en klubb som skal være interessert i å gjøre et fremstøt dersom nok en United-spiller skulle ønske å ta turen til Serie A.

Fra før har Chris Smalling blitt lånt ut til Roma, mens trioen Alexis Sánchez, Romelu Lukaku og Ashley Young alle spiller for Inter, etter å ha forlatt Manchester United. Både Smalling og Young skal ha fått telefoner fra Lingard rundt deres opplevelser i Serie A, hevder avisen.