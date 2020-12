Hevder Solskjær er rasende etter Raiola-kommentarer

Agenten til Paul Pogba skal ha satt sinnene i kok hos nordmannen.

Det melder den britiske tabloidavisen Mirror.

- Det blir rapportert at Solskjær er rasende på hvordan Raiola har håndtert situasjonen, og at «Red Devils» vil jobbe for å selge Pogba allerede neste måned om det åpner seg en mulighet for det, skriver tabloidavisen.

De skriver videre at det er uklart om United vil erstatte Pogba med en ny midtbanespiller om de finner en kjøper til franskmannen.

Klubbdirektør Ed Woodward har imidlertid forsikret om at Solskjær vil få midler til spillerkjøp i sommer.

- Vi vil fortsette å støtte Ole med en nøye planlagt, langtidsplan for rekruttering, med spesielt fokus på sommervinduene, har Woodward sagt tidligere.

Oppsiktsvekkende Raiola-melding

Bakgrunnen for Solskjærs reaksjon skal være Mino Raiolas oppsiktsvekkende melding i forkant av Uniteds skjebnekamp mot RB Leipzig i Champions League nylig.

Mandag 7. desember uttalte nemlig Raiola at Pogbas tid i Manchester United er over. Noen dager senere, etter at United hadde røket ut av gruppespillet i Champions League, rykket imidlertid italieneren ut og modererte sine uttalelser.

- I England er de veldig sensitive når du snakker om Pogba. Jeg uttrykte bare mine tanker. Jeg har sagt at Paul kan forlate klubben i sommer, det er vanskelig å gjøre store handler i januar, uttalte han ifølge Fabrizio Romano.

Sky Italia skriver imidlertid at United og Solskjær skal ha endret syn på Pogbas situasjon, og at klubben nå jobber for å selge franskmannen allerede i januar.

TV 2-ekspert: - Opplever han ødeleggende for Solskjær



Raiolas uttalelser mandag forrige uke ble avløst av at Manchester United røk ut av Champions League etter 2-3-tap borte mot RB Leipzig.

I den kampen valgte Solskjær å starte med Pogba på benken, før franskmannen kom inn i den andre omgangen.

TV 2-ekspert Øyvind Alsaker uttalte til Nettavisen etter kampen at bråket rundt Pogba kan være en faktor bak det skuffende resultatet til United i Tyskland, og mener United og Solskjærs valg om å bygge laget rundt franskmannen ikke har vært en klok beslutning.

- Jeg tror aldri Ferguson ville våget å bygge et lag rundt en så ustabil faktor som Paul Pogba. Det er jo påfallende, han har scoret ett mål og så kommer han agenten ut. Det er klart at det er ekstremt ødeleggende for den klubben. Han burde vært fjernet og solgt, sa han nylig.

Fotballkommentatoren mener rett og slett at Pogba sin innflytelse på United er ødeleggende for klubben.

- Jeg opplever at han er ødeleggende for det Solskjær egentlig har klart å skape. Det er jo egentlig en gjeng med sultne spillere i riktig alder som blør for drakta. Men Pogba er ikke en del av den gjengen, opplever jeg. Han er liksom god når han føler for det. Og så er han skadet altfor mye og så er han ute av form. Det er for mye støy rundt han. Med en sånn agent i tillegg blir det uro. De andre spillerne i gruppa ser at her er det en spiller som ikke er med på denne dugnaden, sa Alsaker.

