Hevder Solskjær har gitt beskjed om å selge Pogba

Engelsk tabloidavis hevder Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har gitt klubbledelsen beskjed om å selge Paul Pogba.

Paul Pogba satte fart i spekulasjonene rundt sin egen framtid på Old Trafford da han forrige helg uttalte at tiden kunne være inne for en ny utfordring.

Franksmannens tidligere klubb Juventus og Real Madrid, som nå ledes av Zinedine Zidane, har i lengre tid vært utpekt som mulige destinasjoner.

Flere bookmakere mener nå det er større sjanse for at Pogba spiller for Real Madrid etter ferien, enn at han spiller for Manchester United.

Hevder Solskjær ber om Pogba-salg

Ifølge den engelske tabloidavisen Daily Star har United-manager Ole Gunnar Solskjær nå gitt ledelsen i United-klubben beskjed om å selge Pogba til høystbydende i sommer.

Avisen hevder Solskjær mer enn gjerne selger Pogba dersom han ikke er fast bestemt på å bli værende, slik at klubben kan bruke pengene på nye spillere.

Manchester United har allerede sikret seg Daniel James fra Swansea denne sommeren, og skal være nær ved å sikre seg Aaron Wan-Bissaka fra Crystal Palace.

Tidligere United-spiller: - Behold Pogba

Tidligere Manchester United-spiller Danny Higginbotham er imidlertid klar på at United bør beholde Pogba.

- Jeg vet at mange har vært negative til ham gjennom forrige sesong og etter det han sa nylig, men hvis du kan få ham til å bli i United og være fornøyd, er han den typen spiller du ønsker å bygge laget rundt. Du er imidlertid nødt til å ha gode nok spillere rundt ham, slik at han kan uttrykke seg, sier Higginbotham ifølge Sky Sports.

Hevder Solskjær er rasende etter Lingards Snapchat-video

Andre United-spillere det verserer overgangsrykter rundt er David de Gea og Romelu Lukaku. Om dem sier Higginbotham følgende:

- Jeg mener de må de gjøre alt de kan for å beholde de Gea i klubben. Når det gjelder Lukaku, tror jeg Solskjær ser på ham og tenker «hvor passer han inn i systemet jeg ønsker å spille?».

Manchester United starter kommende Premier League-sesong med bortekamp mot Chelsea søndag 11. august.