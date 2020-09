Hevder Sørloth blir RB Leipzig-spiller

Kun detaljer skal gjenstå for en overgang er i boks for 24-åringen.

Den norske spissen har blitt koblet med både Tottenham og den tyske klubben den siste tiden, men nå tyder mye på at Sørloth har tatt sitt valg.

En rekke medier, deriblant VG, TV 2 og Nidaros, melder alle onsdag at spissen har bestemt seg for at han vil spille for RB Leipzig denne sesongen.

24 mål på 34 kamper

Nordmannen var på lån fra Crystal Palace til Trabzonspor i Tyrkia sist sesong og der gjorde han sine saker bra. Det ble solide 24 scoringer på 34 kamper.

Nidaros skriver nå at kun små detaljer gjenstår før avtalen med tyskerne er i boks. Sørloth skal ha vært enig med klubben om de personlige betingelsene lenge.

Trabzonspors trener, Eddie Newton , har også bekreftet at den norske spissen er ferdig i den tyrkiske klubben.

24-åringen imponerte nylig stort da det norske landslaget slo Nord-Irland i Nations League og nettet to ganger. Samspillet med Erling Braut Haaland høstet mye skryt.

Tredjeplass

RB Leipzig ble nummer tre i den tyske Bundesligaen sist sesong. Stjernespissen Tim Werner ble imidlertid solgt til Chelsea etter sesongen og dermed har klubben vært på jakt etter ny angrepsspiller. Nå ser det ut til at valget har falt på Sørloth.

24-åringen har tidligere spilt for klubber som Rosenborg, Bodø/Glimt, FC Groningen, FC Midtjylland og nevnte Crsytal Palace.

Han har 24 landskamper og åtte scoringer for Norge.