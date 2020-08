Hevder Sørloth har bestemt seg for RB Leipzig

Storscoreren rapporteres å være enig med bundesligalaget, og kan signere innen kort tid.

Landslagsspissen Alexander Sørloth (24) har ifølge Nidaros bestemt seg for å skrive under for den tyske toppklubben RB Leipzig.

Lokalavisa skriver de får opplyst fra flere hold at Sørloth har tatt valget sitt.

Det er tidligere blitt rapportert at RB Leipzig var i Trondheim denne helga for å ha samtaler med 24-åringen.

Bekrefter forhandlinger



- Jeg ser at det har kommet noen navn her, men jeg vet ikke noe annet enn det som er nevnt om at han er i forhandlinger. Det er ingen hemmelighet at når du blir topscorer i Tyrkia så er det klubber som er ute etter deg. Det er gangen i det. Om en overgang blir fullendt, så er det ikke noe som er bedre enn det, sier pappa Gøran Sørloth til Nettavisen.

Sørloth senior vil selv ikke bekrefte om en overgang til akkurat Leipzig er på vei til å sluttføres.

- Vi får håpe at det er noe som blir klarert i løpet av kort tid, det er det som er litt av poenget. Det er flere sider av denne overgangen med utlånet fra Crystal Palace via Trabzonspor og til en tredje klubb, fortsetter han.

- Når det dukket opp et sånt navn (som Leipzig) så er det imponerende, og jeg blir ganske imponert. Jeg så kampen deres i Champions League her om dagen. Det er et godt fotballag, noe som er viktig hvis det skal bli en overgang.



- Hvor involvert er du i prosessen?

- Jeg er en samtalepartner, en tett en sådan for både Alexander og agentene Morten Wivestad og Mike Kjølø. Vi har hatt dialog helt fra han var 21 år, sier Gøran Sørloth til Nettavisen.

Råsterk sesong



Sørloth har lagt bak seg en meget imponerende sesong i tyrkisk fotball, der han ble toppscorer med 24 mål i Süper Lig og vant cupgull med Trabzonspor.

Trønderen scoret også 2-0-målet i cupfinaletriumfen mot Alanyaspor. Totalt scoret han 33 ganger i alle turneringer for den tyrkiske klubben. Ligsesongen endte med en andreplass bak Istanbul Basaksehir.

Premier League-klubben Crystal Palace eier Sørloth, som i utgangspunktet var tenkt å bli værende på utlån i Trabzonspor også neste sesong. Han ble kjøpt inn til londoklubben fra danske FC Midtjylland for mer enn 100 millioner i 2018.

Seinere har han vært utlånt til både Gent i Belgia og Trabzonspor.

Semifinalist i Champions League



RB Leipzig endte på tredjeplass i Bundesliga forrige sesong, bare tre poeng bak Borusia Dortmund og Erling Braut Haaland.

Klubben har i sommer solgt den ettertraktede toppscoreren sin, den tyske stjernespissen Timo Werner, til Chelsea.

Men selv uten Werner tok RB Leipzig seg videre til Champions League-semiinalen med forrige ukes sterke 2-1-seier over Atlético Madrid.