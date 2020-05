Hevder spillere frykter Premier League-klubbene driver med ansvarsfraskrivelse: - Nekter å signere korona-dokument

Meldes om flere skeptiske spillere i forbindelse med oppstarten av Premier League.

Det jobbes på spreng med å legge til rette for å kunne starte opp den engelske ligaen igjen, men det er fortsatt mye som gjenstår før vi kan få se Premier League-stjernene tilbake på banen.

Først og fremst må myndighetene gi grønt lys, men de er tilsynelatende ikke de eneste som må overbevises.

Engelske Daily Mail skriver fredag om en rekke spillere som er bekymret over situasjonen.

Ansvarsfraskrivelse?



Som en del av det som blir kalt for «Project Restart» har spillere og støtteapparatet blitt bedt om å signere et eget dokument hvor de må bekrefte at de forstår hva som kreves av dem i forbindelse med oppstarten.

Daily Mail hevder imidlertid at det er stor skepsis til denne avtalen blant spillerne som frykter at den kan fungere som en form for ansvarsfraskrivelse for klubbene dersom noen av spillerne skulle bli smittet. Avisen skriver at flere allerede har snakket om at de ikke ville signere dokumentet i frykt for hvor de vil stå rettslig dersom de skulle teste positivt for covid-19.

Samtidig hevdes det at flere klubber har vært tydelig på at spillerne ikke skal signere dokumentet dersom de er ukomfortable med det.

Uenighet om planene



Boris Johnson, Storbritannias statsminister, skal søndag legge frem planene for gjenåpning av samfunnet, og håpet til Premier League er at fotballen da samtidig kan få grønt lys til å trappe opp treningsaktiviteten og senere starte opp ligaen i midten av juni.

Myndighetene må imidlertid godkjenne «Project Restart» før det kan bli noe ligaspill igjen, og da må først de involverte i fotballen bli enige om prosjektet.

Det virker de tilsynelatende ikke å være per dags dato.

Nylig uttrykte blant annet flere klubbleger bekymring for planene, mens flere klubber på nedre halvdel av tabellen er negative til å måtte spille kamper på nøytral grunn.

Planen er at det skal plukkes ut 10 arenaer hvor de resterende kampene skal spilles og at ingen lag får hjemmebanefordel.

The Telegraph skriver fredag at Premier League ber de negative klubbene om å innfinne seg i planene ettersom det fryktes at de økonomiske konsekvensene kan bli enorme. Frykten er at hvis neste sesong blir forsinket kan klubbene og ligaen gå glipp av enorme TV-inntekter.

Klubber og spillere i møte med Premier League mandag



Dagen etter at statsminister Johnsen legger frem myndighetenes planer for gjenåpningen av samfunnet, vil det holdes det som blir omtalt som et skjebnemøte for Premier League.

Håpet er at man da skal spikre en protokoll for gjennomføring av de gjenstående fotballkampene under virusutbruddet.

Samme dag vil også spillerne få muligheten til å diskutere eventuelle bekymringer med Premier League-lederne, skriver The Guardian.

I et videomøte vil spillere fra samtlige 20 klubber stille i et videomøte for å diskutere prosjektet og protokollen.

Grønt lys for Eliteserien

I Norge har Norges Fotballforbund (NFF) allerede lagd en slik protokoll og fikk torsdag grønt lys fra regjeringen til å starte opp med Eliteserien igjen 16. juni.

Fotballpresident Terje Svendsen uttrykker stor glede over at Eliteserien har fått klarsignal, og påpeker samtidig at han håper barne- og ungdomsfotballen kan følge etter snarest mulig.

- Vi er veldig glade for at toppfotballen nå har fått grønt lys til å sette i gang igjen. Selv om det blir andre rammer rundt kampene, deriblant null publikum, vil det å få i gang fotballen gi mye glede og entusiasme til svært mange mennesker. Fotballen er også en stor næring med mange arbeidsplasser, og det å starte opp toppfotballen vil ha en positiv effekt på hele norsk fotball, sier Svendsen i en pressemelding fra NFF.

Tidligere denne uken ble det også klart at tyske Bundesliga er tilbake allerede neste helg.

Mandag får vi trolig svaret på om Premier League nå vil følge etter.