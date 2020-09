Hevder Spurs-spillerne ble tatt på senga av Alli-vraking

Tottenham-stjernen Dele Alli kobles til europeisk toppklubb etter å ha falt i unåde hos José Mourinho.

Tottenham-stjernene er forbløffet etter at manager José Mourinho valgte å vrake Dele Alli fra troppen i møtet med Southampton søndag.

Det skriver Daily Mail.

Mourinho: -Alle kan ikke starte

Alli, som heller ikke var med i troppen i Europa Leauge-møtet med Lokomotiv Plovdiv torsdag, kobles nå til en overgang bort fra Tottenham.

Før kampen mot Southampton sa Mourinho følgende om vrakingen:

- Det eneste jeg kan si er at jeg lot åtte spillere være igjen. De trente i dag tidlig. De er en stor gruppe, og Dele er blant dem. Alle kan ikke starte, og jeg kan ikke ha en benk uten forsvarsspillere. I de to siste kampene har Dele vært ute. Kanskje han er tilbake på tirsdag.

LEVERTE VARENE: Mot et taktisk naivt Southampton serverte Harry Kane fire målgivende pasninger til Heung-min Son og scoret selv ett mål da Tottenham vant 5-2. Foto: Andrew Boyers (AFP)

Mourinho åpner dermed for å slippe til Alli i møtet med Leyton Orient i ligacupen.

- Forhandler med PSG

Det hersker imidlertid liten tvil om at 24-åringen ikke lenger er blant portugiserens foretrukne spillere.

Ifølge The Telegraph skal Alli ha blitt tilbudt til Real Madrid som en del av Gareth Bale-handelen, uten at spanjolene bet på.

Nå melder samme avis at Tottenham forhandler med Paris Saint-Germain om et mulig sesonglangt utlån av midtbanespilleren.

Minst like overraskende er det at ESPN hevder Jesse Lingard kan bli hentet inn som Dele Allis erstatter. Lingard er for tiden ute i kulden i Manchester United.

Overgangsvinduet stenger 5. oktober.