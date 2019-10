Hevder storklubb har gitt opp Braut Haaland: - Tror han drar til United

Nye spekulasjoner om den norske målmaskinens framtid.

Erling Braut Haaland er brennhet om dagen. I helgen nettet den norske spissen nok en gang for klubblaget RB Salzburg. Totalt har han scoret 21 mål på 14 kamper i høst.

Seks av disse målene har kommet i Champions League og etter tre runder av gruppespillet er Braut Haaland toppscorer i den gjeveste europacupen.

Dette har selvsagt ført til en masse rykter rundt spissen og et av de heteste ryktene er at Manchester United følger Haaland tett og at de vil gjøre et framstøt i januar.

United-ledes av Ole Gunnar Solskjær, som trente Haaland i Molde.

- Napoli har gitt opp

Ifølge den italienske sportsavisen Corriere dello Sport, gjengitt av Daily Mail tirsdag, skal flere andre klubber ha merket seg at 19-åringen og Solskjær har et godt forhold fra tidligere av.

Avisen hevder at Napoli nå skal ha gitt opp håpet om å få nordmannen, blant annet på grunn av den sterke koblingen mellom Haaland og Uniteds manager.

Talentspeider Loris Boni, som jobber med å kartlegge det skandinaviske markedet og skal ha anbefalt Napoli å kikke nærmere på Haaland, er tidligere sitert på følgende rundt en Haaland-overgang til Serie A-klubben:

- Han kommer definitivt til å ende opp i en stor klubb. Salzburg, som er en flott klubb, er nok bare en springbrett for en spiller som ham, sier speideren.

- Hvis landsmannen hans, Solskjær, fortsetter som United-manager, så tror jeg han kommer til å dra dit. Det var Solskjær som ga ham debuten i Molde, sier han.

Boni uttalte dette til avisen Il Mattino. I samme intervju sa han også at Napoli var blant klubbene som fulgte Haaland tett allerede da han var i Molde.

Speideren hevdet at klubben kunne hentet nordmannen for rundt fem millioner euro fra den norske klubben, men akkurat den påstanden har fått Napoli til å reagere sterkt.

- Dette er falske nyheter og det er helt utrolig at journalisten ikke kontaktet Napoli for å få dette bekreftet før det ble trykket, raste Napoli på Twitter.

Ifølge Daily Mail føler Napoli også at en overgang for Braut Haaland vil bli for dyr. Fotballspeider Stig Thorbjørnsen sa til Nettavisen tidligere i høst at han tror markedsverdien til Haaland er mangedoblet som en følge av storspillet i det siste.

Spissen har allerede rukket å bli koblet med en rekke klubber. I tillegg til Manchester United og Napoli har også Real Madrid, Juventus, Manchester City og Liverpool blitt nevnt.

Tviler på januar-overgang

Koblingen med nettopp United virker fornuftig av flere grunner. Haalands forhold til Solskjær er én av dem. Til Nettavisen har spissen tidligere sagt at har et slags «far-sønn»-forhold til United-manageren og at Solskjær har betydd mye for ham.

Videre så trenger United også å forsterke angrepet. I sommer ble Romelu Lukaku solgt til Inter, mens Alexis Sanchez ble lånt ut til samme klubb, uten at noen kom inn.

ESPN-journalist Mark Ogden, som følger Manchester United svært tett, sa i forrige uke at United er interessert i Haaland, men at han tviler på at det skjer noe i januar.

- United trenger en spiss, og Erling passer perfekt inn. Men han kommer nok til å ha tilbud som er langt mer attraktive enn det United kan tilby, sa Ogden til Nettavisen.

- Jeg tror uansett ikke at det skjer noe i januar. Kanskje til sommeren. Men jeg tror også dette avhenger av hvem som er manager i United da, sa journalisten.