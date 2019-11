Hevder superagent Raiola kompliserer mulig Haaland-overgang til United

Alle er ute etter Erling Braut Haaland og Manchester United har blitt omtalt som en mulig destinasjon for den norske spissen, men Premier League-klubbens tidligere erfaringer med Mino Raiola kan bli et problem.

Det er den velinformerte journalisten David Ornstein som mandag skriver i sin spalte for The Athletic om Manchester Uniteds interesse for Erling Braut Haaland.

Den norske Red Bull Salzburg-spissen har imponert voldsomt i høst, og bøttet inn mål i Champions League, noe som har ført til en rekke rykter og spekulasjoner.

Spissen har rukket å bli koblet med det som er av storklubber i høst. United er nevnt, Real Madrid er nevnt, Napoli er nevnt, Barcelona er nevnt, Manchester City er nevnt, Juventus er nevnt og tyske RB Leipzig er også lansert som et mulig alternativ.

Selv har 19-åringen vært taus om alle ryktene, men av naturlige årsaker har det blitt mye fokus på ryktene rundt Manchester United. Klubbens manager, Ole Gunnar Solskjær, var trener for Haaland under tiden i Molde og kjenner spissen godt.

- Potensielt problem



Nå hevder imidlertid Ornstein at United skal ha en viss skepsis til å gå i forhandlinger om en overgang for stjerneskuddet. Haaland er angivelig representert av superagenten Mino Raiola, en mann United har vekslende erfaringer med.

Raiola har blant annet Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic og Henrikh Mkhitaryan i stallen. Han var tidligere også agenten til spissen Romelu Lukaku.

Haaland-leieren har ikke bekreftet at Raiola er agenten til 19-åringen, men det er kjent at italieneren har blitt benyttet av Haaland ved tidligere anledninger.

Ornstein hevder altså at United skal være skeptiske til å forhandle med Raiola etter at de har vært i forhandlinger med superagenten ved flere ganger tidligere.

- Det er et potensielt problem, skriver Ornstein i sin spalte «Ornstein on Monday».

Den engelske journalisten påpeker at det er stor uvisshet rundt forholdet mellom United og Raiola, og at det skal ha kommet ulike rapporter fra ulike kilder.

Ornstein skriver likevel at han har flere kilder som er klare på at Raiolas involvering etter all sannsynlighet vil gjøre en overgang mer komplisert.

- Ikke ideelt



Samtidig er det også mange andre klubber som skal ha følere ute etter nordmannen - andre klubber som kan ha et bedre samarbeid med Raiola, enn det United har.

- Det er ikke ideelt for Uniteds sjanser, skriver Ornstein i spalten.

Ryktene rundt Red Bull Salzburg-spissen har svirret lenge og i forrige uke skrev The Athletic at Haalands far, Alfie, skal ha blitt observert ved Uniteds treningsanlegg.

United kvittet seg med både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez (lån) i sommer og det har blitt gitt uttrykk for at en spiss er prioritert i januarvinduet.

Kroaten Mario Mandzukic og bosnieren Edin Dzeko har blitt nevnt som mulige kandidater, men det er nok liten tvil om at det ville være et kupp for United å vinne kampen om Haaland og få ham på plass allerede denne sesongen.

- Passer perfekt



19-åringen har vært ustoppelig denne sesongen og nettet 26 mål på 18 kamper i høst. Sju av disse målene har kommet i Champions League.

Til tross for de mange ryktene sa ESPN-journalisten Mark Ogden til Nettavisen tidligere i høst at han ikke tror Haaland blir United-spiller i vinter.

- United trenger en spiss, og Erling passer perfekt inn. Men han kommer nok til å ha tilbud som er langt mer attraktive enn det United kan tilby, sa Ogden til Nettavisen.

- Jeg tror uansett ikke at det skjer noe i januar. Kanskje til sommeren. Men jeg tror også dette avhenger av hvem som er manager i United da, sa journalisten.

United ligger på en niendeplass i Premier League etter at det ble 3-3 borte mot Sheffield United i helgen. Solskjærs menn står med 17 poeng etter 13 kamper.

P.S. Mandag melder VG at Braut Haaland trolig blir klar til onsdagens Champions League-møte med Genk. Sander Berge spiller for det belgiske laget.