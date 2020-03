Hevder supertalent var på Manchester United-besøk mandag

16-åringen blir koblet med noen av verdens største klubber. Nå ser Manchester United ut til å ha satt i gang en sjarmoffensiv for å sikre signaturen.

Jude Bellingham er en av Englands mest ettertraktede unggutter og Birmingham-talentet har blitt koblet med en rekke storklubber den siste tiden.

Manchester United har lenge blitt nevnt i forbindelse med 16-åringen, men klubber som Manchester City og Borussia Dortmund skal også være interessert.

Sky Sports: På United-besøk



Mandag kveld skriver Sky Sports at Bellingham og hans representanter har vært på besøk hos Manchester United på treningsanlegget Carrington.

Sky Sports går så langt som å bekrefte at Bellingham har vært der mandag og hevder videre at manager Ole Gunnar Solskjær ønsker å signere unggutten.

United skal ha fulgt 16-åringen i lengre tid og ønsker nå å få til en avtale. Bellingham hadde med seg foreldrene under sitt besøk hos United, skriver Sky Sports.

Birmingham, som eier den unge midtbanespilleren, skal ha gitt flere klubber tillatelse til å snakke med Bellingham med tanke på en overgang i sommer.

PÅ BESØK: I denne bile skal Jude Bellingham og foreldrene ha sittet i på vei til og fra Manchester United-besøket. Foto: Eamon And James Clarke (Pa Photos / NTB scanpix)

Prislappen på 16-åringen sies å være skyhøy og det er ventet at kjøpende klubb må ut med rundt 30-35 millioner pund for å sikre seg spilleren.

- Dortmund favoritt



Via nettstedet Transfermarkt ble det i forrige uke meldt at Borussia Dortmund er favoritt til å sikre seg unggutten, men nå kan det se ut til at United har satt inn en sjarmoffensiv. United skal ha vært nær ved å kjøpe Bellingham allerede i januar, men måtte prioritere å få i land en avtale for portugiseren Bruno Fernandes.

Bellingham, som fyller 17 år i juni, har vært i Birmingham hele karrieren og har fått sitt gjennombrudd på A-laget denne sesongen.

Han står med 32 kamper og fire mål i The Championship så langt.