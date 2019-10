Hevder to av Manchester Uniteds største stjerner er ute mot Liverpool

Dårlig nytt for Ole Gunnar Solskjær.

Det er Sky Sports og journalist Jim White som onsdag kveld melder at de to Manchester United-stjernene ikke spiller søndagens kamp mot Liverpool.

Keeper David De Gea pådro seg en skade i landskampen mot Svergie tirsdag kveld og måtte byttes ut i andre omgang. Det skal være lysken som plager den spanske burvokteren, som altså trolig ikke blir klar til søndagens kamp.

Paul Pogba sliter med en vond fot. Franske LËquipe meldte i forrige uke at Pogba sliter med et brudd i tåen, mens det også har vært snakk om ankelproblemer. Heller ikke franskmannen ser ut til å bli klar til møtet med rivalklubben.

Skadekrise for Solskjær



United har slitt mye med skader den siste tiden. I tillegg til Pogba og De Gea er det også usikkert om den franske angriperen Anthony Martial rekker kampen, selv om prognosene skal være gode for akkurat det.

Aaron Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Eric Bailly, Phil Jones, Mason Greenwood, og Diego Dalot er andre som har slitt med skadeproblemer i det siste.

Luke Shaw og Victor Lindelöf kjemper begge mot klokka for å rekke kampen mot rivalen fra Merseyside, men det skal være gode muligheter for at duoen rekker kampen.

Liverpool på topp



Liverpool topper tabellen i Premier League med full pott etter de åtte første kampene, mens United har fått en trøblete start på sesongen.

Solskjærs mannskap står med ni poeng etter åtte kamper og ligger kun to poeng over nedrykksplass i Premier League.

For Liverpool er det ventet at keeper Alisson Becker og stopper Joel Matip er tilbake til møtet med United. Stjernen Mohamed Salah hinket av med en skade i siste ligakamp mot Leicester, men det har blitt rappotert at det er gode sjanser for at den målfarlige egypteren rekker møtet på Old Trafford søndag ettermiddag.