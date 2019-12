Hevder tysk storklubb kaster seg inn i kampen om Braut Haaland

Det har vært en høst spekket med rykter om den norske spisskometen. Nå dukker det opp nok et rykte om hva som kan bli 19-åringens neste arbeidsgiver.

Det er den tyske storavisen Bild som melder dette.

Avisen skriver at Borussia Dortmund er en av en rekke klubber som vurderer å legge inn bud på den norske spissen som til daglig spiller for Red Bull Salzburg.

Utkjøpsklasul?



Fra før har klubber som RB Leipzig, Bayern München, Napoli, Manchester United, Real Madrid, Juventus og Barcelona blitt koblet med den norske 19-åringen.

Bild hevder at Haaland har en utkjøpsklausul på rundt 30 millioner euro og at RB Leipzig, som i likhet med Red Bull Salzburg eies av Red Bull-konsernet, ikke har en opsjon på den norske spissen, selv om de to klubbene har samme eier.

Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund har imidlertid tidligere avvist overfor Kicker at det eksiterer en slik utkjøpsklausul i kontrakten til nordmannen.

- Godt Raiola-forhold



Bild på sin side hevder videre at Borussia Dortmund skal ha et godt forhold til det som skal være Haalands agent, den omstridte Mino Raiola.

Selv om det ikke har blitt bekreftet at Raiola representerer den norske spissen, så er det kjent at han har bistått Haaland på et tidligere tidspunkt.

Dortmund-direktør Michael Zorc har forhandlet med Raiola både da Henrikh Mkhitaryan ble hentet til klubben og da Immnauel Pheral ble signert.

Haaland har vært i strålende form for sin østerrikske klubb både i ligaen og i Champions League denne høsten. Totalt har han nettet 27 mål på 19 kamper.

Åtte av disse målene har kommet i Champions League, noe som gjør den 19 år gamle nordmannen til nummer to på toppscorerlisten, bak Robert Lewandowski.

Salzburg har fortsatt mulighet til å gå videre fra sin gruppe og møter Liverpool i siste kamp. Der kan Haaland og Salzburg sende de regjerende mesterne ut av turneringen.