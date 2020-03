Hevder UEFA vil kreve 3,4 milliarder av klubber og ligaer for å utsette EM

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) tror det vil koste milliarder å utsette EM. Nå vil de at klubbene og ligaene skal ta regningen, skriver The Athletic.

EM skal i utgangspunktet arrangeres til sommeren, men virusutbruddet i Europa gjør at de fleste nasjonale ligaer er satt på vent.

En eventuell utsettelse av EM vil imidlertid kanskje kunne gi de forskjellige landene en mulighet til å fullføre sesongen. Nasjoner som Norge og Italia har allerede ytret ønske om at EM utsettes.

Alltid oppdatert: Les siste nytt om koronaviruset

Tirsdag skal UEFA ha et videomøte med deres medlemsland for å diskutere nettopp hva de skal gjøre med mesterskapet.

Det har blitt spekulert i både en utsettelse frem til vinteren eller sommeren 2021.

En utsettelse vil imidlertid koste.

Les også: Wayne Rooney langer ut: - Vil aldri tilgi

EM TIL SOMMEREN? Wembley er bare én av flere fotballarenaer hvor det etter planen skal spilles EM-fotball til sommeren. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

Hvem tar regningen?



Den anerkjente fotballjournalisten David Ornstein skriver i The Athletic at UEFA har regnet ut at prislappen vil ligge på nærmere 275 millioner pund - over 3,4 millarder norske kroner dersom man bestemmer seg for å flytte EM til neste år.

Ornstein hevder at UEFA kommer til å kreve kompensasjon fra klubbene og ligaene dersom de skal utsette EM.

Hvordan klubbene eventuelt stiller seg til det er foreløpig ukjent.

Les også: Chelsea-stjerne brøt karantenereglene

Møtes tirsdag

Men en indikasjon på det får man kanskje når UEFA kaller inn til møte tirsdag.

Tirsdagens første møte vil blant annet være med representanter fra UEFA, ECA og representanter fra spillernes fagforening FIFPro.

Senere på dagen vil UEFA samle representanter fra deres 55 medlemsland til videomøte.

Der skal det diskuteres hva som vil skje med EM, Europa League, Champions League, og hvordan eventuelle utsettelser vil påvirke kvinnenes EM-sluttspill i 2021.

Foreløpig er veldig mye usikkert. Det som er sikkert er at utfordringene står i kø.

Hold deg oppdatert: Slik påvirker koronaviruset idretten