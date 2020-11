Hevder UEFA vurderer å avholde hele fotball-EM i Russland

12 ulike vertsland på tvers av Europa virker mindre og mindre sannsynlig.

EM-sluttspillet skal i utgangspunktet spilles i juni neste år, etter å ha blitt utsatt et år som følge av koronaviruset.

Logistikken er imidlertid blitt en langt større utfordring som følge av koronapandemien.

Europamesterskapet skulle i utgangspunktet spilles i Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukuresti, Budapest, København, Dublin, Glasgow, London, München, Roma og St Petersburg, men nå kan det virke som Russland stikker av med all moroa.

Smittespredningen gjør nemlig at en løsning med mange ulike land ikke er ideell, og franske Le Parisien skriver at UEFA nå planlegger en drastisk endring i gjennomføringen slik at mesterskapet skal kunne bli avholdt.

Den franske avisen skriver at forbundet nå ser på muligheten å arrangere hele EM i Russland, og at nasjonen per nå ligger lengst framme i køen som mulig vertsland.

UTSATT: EM skal etter planen arrangeres i 2021 etter å ha blitt utsatt et år som følge av koronaviruset. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Grunnene til å velge Russland skal være mange, ifølge Le Parisien. De avholdt VM i 2018 og skal ha den mest oppdaterte infrastrukturen.

I tillegg skal det, etter forholdene, være lav koronasmitte i landet. Offisielt er det kun rapportert om 29.000 dødsfall av over 1,6 millioner tilfeller.

Samtidig har grensene til landet vært stengt siden mars, til tross for at idrettsutøvere har fått dispensasjon til å reise for å konkurrere.

Også Aserbajdsjan skal ha blitt seriøst vurdert av UEFA som vertsnasjon for EM, men interessen skal ha kjølnet som følge av landets konflikt med Armania.

UEFA har per nå verken bekreftet eller avkreftet opplysningene til Le Parisien.