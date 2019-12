Hevder United ble tatt på senga av Liverpool i Minamino-jakten

Liverpool har den siste tiden jobbet tett med Red Bull Salzburg og hadde stålkontroll på hvor mye 24-åringen ville koste. Det skal ikke Manchester United ha hatt.

Torsdag sprakk nyheten om at Liverpool er i ferd med å sikre seg angrepsspilleren Takumi Minamino fra Red Bull Salzburg i Østerrike.

Den velinformerte The Athletic-journalisten James Pearce var blant dem som var tidlig ute med å melde om overgangen. Senere torsdag kunne den samme Pearce melde om at Minamino kun er en legesjekk under en overgang til de røde.

Klubbskiftet kan bli offisielt så tidlig som 1. januar og det er fullt mulig at Liverpool offentliggjør overgangen så fort den nevnte legesjekken er i boks.

Pearce hevder at Borussia Mönchengladbach, Manchester United og AC Milan er blant de andre klubbene som har jaktet japaneren den siste tiden.

Overgangssummen skal ligge på 7,25 millioner pund, siden spilleren har en klausul i kontrakten som gjør at han kan gå for det som blir sett på som småpenger i fotballen.

Den anerkjente The Independent-journalisten Melissa Reddy skrev torsdag ettermiddag at Manchester United har vært Liverpools argeste konkurrent i kampen om spilleren. United skal ha speidet på Minamino i det siste, hevder Reddy.

Hevder United ble tatt på senga



Så sent som tirsdag, da Salzburg og Liverpool møttes i Champions League, skal United-speider Marcel Bout ha vært på plass for å følge flere spillere.

Reddy skriver videre at Liverpool skal ha tatt rivalen litt på senga i kampen om den japanske landslagsspilleren. Ifølge The Independent-journalisten skal ikke United ha vært klar over at spilleren hadde en utkjøpsklausul på 7,25 millioner pund.

Independent skriver at 24-åringen ville hatt en markedsverdi på rundt 25 millioner pund, hadde det ikke vært for denne klausulen i kontrakten.

For Ole Gunnar Solskjærs klubb skal Minamino ha vært et reelt alternativ til den trolig svært høyt prisede Leicester-spilleren James Maddison.

- JAKTET SAMME SPILLER: Det hevdes at både Manchester United og Liverpool var ute etter Takumi Minamino. Foto: (NTB scanpix)

Bakgrunnen for at Liverpool skal ha hatt inngående kunnskap om japanerens kontrakt er ifølge Reddy fordi sportsdirektør Michael Edwards har jobbet tett med folk fra nettopp Red Bull Salzburg i jobben med å utvikle Liverpools nye treningskompleks.

Edwards skal ha tatt de første stegene mot å få til en avtale for Minamino allerede i november og partene var derfor langt på vei med forhandlingene da andre klubber, som Manchester United, kom på banen og viste sin interesse.

Fulgt Minamino siden 2013



Liverpool skal ha fulgt utviklingen til Minamino helt siden 2013, men det er først de siste to årene at manager Jürgen Klopp har latt seg imponere av 24-åringen.

Ifølge The Times snakket Liverpool-spillerne til egne trenere om Minamino etter Merseyside-lagets 4-3-seier på Anfield tidligere i år. 24-åringen skal ha imponert Liverpool-stjernene både med teknikk og løpskapasitet.

Den japanske landslagsspilleren har spilt for Red Bull Salzburg siden overgangen fra Cerezo Osaka i 2015.

Forrige sesong scoret han hat trick på Lerkendal da Salzburg-laget vant 5-2 mot Rosenborg i Europa League.

Red Bull Salzburg er ubeseiret og leder den østerrikske Bundesligaen to poeng foran LASK Linz etter 17 serierunder.

Etter tredjeplass i gruppespillet i Champions League, må klubben nøye seg med Europa League-spill resten av sesongen. Nettopp Liverpool, samt Napoli tok seg videre fra Gruppe E.