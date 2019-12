Hevder United brukte for lang tid på spillerkjøp i sommer og at klubben nå skal endre strategi på overgangsmarkedet

Manager Ole Gunnar Solskjær lovet i sommer at alle spillere som forsvant ut skulle erstattes, men nå innrømmer han at Manchester United havnet i tidsnød.

Manchester Evening News skriver onsdag at Manchester Uniteds strategi på overgangsmarkedet i sommer slo feil ut og at klubben gikk glipp av minst to signeringer fordi det tok for lang tid å få enkelte avtaler på plass.

Samuel Luckhurst i lokalavisen skriver at United hadde en klar plan om å fokusere på én spiller av gangen, noe som førte til at de havnet i tidsnød.

Manager Ole Gunnar Solskjær lovet på et tidspunkt at alle spillere som forsvant ut, skulle erstattes, men slik ble det ikke. Romelu Lukaku og Alexis Sanchez (lån) forsvant ut på et tidspunkt der det var vanskelig å få hentet inn noen nye og United klarte dermed ikke å erstatte duoen.

Stjerner på radaren



Det ble heller ikke hentet inn en direkte erstatter for Ander Herrera som sto uten kontrakt og gikk til PSG. Solskjær hentet inn Aaron Wan-Bissaka, Daniel James og Harry Maguire, men kunne nok trengt et par signeringer til i det vinduet.

Manchester Evening News skriver at Juventus-duoen Paolo Dybala og Mario Mandzukic, samt Tottenhams Christian Eriksen var aktuelle spillere da.

Luckhurst hevder videre at United skal ha lært av prosessen i forrige overgangsvindu og at de har bestemt seg for å endre taktikk i de kommende overgangsvinduene.

Premier League-klubben skal ha brukt rundt to måneder på å forhandle fram og sluttføre avtalene for James, Wan-Bissaka og Maguire, skriver avisen.

Solskjær skal allerede i februar i år ha bestemt seg for hvilke deler av laget han ville forsterke og hvilke spillere han ønsket å erstatte, men fikk ikke gjennomført planen til punkt og prikke.

Solskjær: - Ble litt sent



Nordmannen er nå tydelig på at klubben har en klar idé om hvordan troppen skal se ut før starten av neste sesong. Manchester Evening News erfarer at United langt på vei har bestemt seg for hvilke spillere de vil ha inn foran neste sesong.

- Ja, vi har en klar idé om hvordan troppen skal være i juni/juli neste år. Jeg håper vi får så mye som mulig av det gjort. Det ble litt sent med Harry inn og Romelu ut i forrige vindu. Denne gangen har vi en plan, sier Solskjær ifølge lokalavisen.

Før onsdagens kamp mot Tottenham ligger United som nummer ni i Premier League og har svake resultater i de siste kampene. Det har blitt spekulert i om Solskjærs jobb kan være i fare om han taper de to kommende ligakampene, men 46-åringen har selv avvist disse spekulasjonene som løgner og oppspinn.

- Jeg skal ikke fortelle andre hvordan de skal drive klubbene sine, men jeg tror kontinuitet er en nøkkel for å lykkes. Det er noe alle vet. Noen klubber har mer tålmodighet enn andre. Noen klubber har ikke tid til kontinuitet, sier Solskjær.

- For meg, i Manchester United, så har vi en plan klar og jeg håper vi får resultatene som kan få fortgang i denne prosessen. Det er ikke alltid ting går i den farten du ønsker, men det kan likevel gå i riktig retning, mener nordmannen.

- Det er mange faktorer som spiller inn. Det er på banen, det er bak i kulissene og det som skjer i og rundt klubben, sier Solskjær videre.

Tøffe kamper



Onsdag kveld kommer Tottenham, med José Mourinho som manager, på besøk til Old Trafford. Lørdag er det Manchester-derby mot byrival Manchester City.

To meget tøffe kamper for Solskjær og hans menn. Tap i begge de kampene vil nok bety at presset og skriveriene rundt nordmannen bare øker.