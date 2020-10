Hevder United forsøkte å hente Sarr - overgangen er fortsatt mulig

Selv om overgangsvinduet stengte natt til tirsdag, er det fortsatt muligheter for Manchester United på markedet. Men det haster likevel litt.

Ifølge Manchester Evening News skal Manchester United ha fått et bud på Watford-vingen Ismaila Sarr avslått mandag kveld. Håpet er imidlertid ikke ute.

Overgangsvinduet for kjøp av spillere mellom klubbene i det engelske ligasystemet er nemlig åpent helt til 16. oktober og slik sett kan partene forhandle videre om Sarr.

Det er imidlertid en stor hake,. Skal Sarr kunne bli registrert for spill i Champions League denne høsten, må overgangen fullføres allerede tirsdag.

- United ønsket lån

Lokalavisen skriver at United nærmest er desperate etter å få i inn en ving til førstelaget, men at forsøk på å hente Jadon Sancho og Ousmane Dembele gikk i vasken. United skal ha forsøkt å få til et lån av Watfords Sarr mandag kveld.

Championship-klubben på sin side ønsker et rent salg av spilleren og verdsetter mannen som imponerte stort i Premier League sist sesong til 45 millioner pund. Det tilsvarer rundt 535 millioner norske kroner.

Manchester Evening News skriver at Watford skal være ivrige etter å selge 22-åringen om de mottar et bud i nærheten av det de ønsker for spilleren.

KAN FORTSATT BLI SOLGT: Watford-juvelen Ismaila Sarr. Foto: Justin Tallis (AFP / NTB scanpix)

Uniteds bud skal ha vært et lån og en opsjon på kjøp verdt 25 millioner pund. Lokalavisen hevder at United fortsatt foretrekker en låneavtale.

Tidligere i dette overgangsvinduet har Sarr også vært koblet med Liverpool, men de røde endte opp med å signere Diogo Jota til den posisjonen.

Aktive på deadline day

I Manchester United har spissen Mason Greenwood figurert som høyreving i flere kamper, etter at Daniel James har vært ute av laget en periode.

Manchester Evening News skriver at det fortsatt er usikkert om United gjør et nytt forsøk på Sarr nå, eller om de venter med å styrke høyresiden til januarvinduet.

Old Trafford-klubben var svært aktive på overgangsvinduets siste dag mandag og hentet Alex Telles, Edinson Cavani, Amad DIallo og Facundo Pellestri.

De to sistnevnte kan begge spille på høyrevingen, men er i all hovedsak sett på som spillere for fremtiden.

United sikret seg også Donn van de Beek fra Ajax i dette overgangsvinduet.