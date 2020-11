Hevder United frykter store lekkasjer etter dataangrep: - En katastrofe

Hackere skal ha tatt kontroll over Premier League-klubbens datasystemer og nå kan sensitiv informasjon om Manchester United komme på avveie.

I forrige uke ble det kjent at Manchester United hadde blitt utsatt for dataangrep av hackere. Klubben bekreftet dette selv i en pressemelding.

Der skrev United at angrepet ble oppdaget fredag i forrige uke, men at ingen kritiske systemer hadde blitt rammet. Klubben skrev videre at den ikke var kjent med at personlige opplysninger hadde blitt lekket som en følge av angrepet.

Fredag melder imidlertid Daily Mail at saken ser ut til å være mer alvorlig enn først antatt. Ifølge avisen blir Premier League-klubben nå utsatt for utpressing fra hackerne, som krever flere millioner pund i løsepenger fra United. Om pengene ikke blir utbetalt, kan sensitiv informasjon bli lekket ut i det offentlige.

Avisen hevder det vil være en katastrofe for klubben om dette skjer.

Manchester United skal ha hentet inn et team av eksperter for å løse problemet. Folk fra National Cyber Security Centre (NCSC) har bekreftet at de bistår United i saken, men Daily Mail hevder at hackerne fortsatt har «et grep» om situasjonen.

- NCSC er blitt gjort oppmerksom på en hendelse som har rammet Manchester United og vi jobber nå med organisasjonen og partnere for å få oversikt over dette, heter det i en uttalelse fra National Security Centre.

- På grensen til pinlig

Daily Mail skriver videre at datasikkerheten i en av verdens største fotballklubber har vært på grensen til pinlig og at systemet nå har blitt infisert av et virus. Hvis United ikke betaler løsepengene, står klubben altså i fare for at intern informasjon blir tilgjengelig for alle. Det er snakk om informasjon om både klubben og spillerne.

Det er ikke kjent hvem som står bak dataangrepet og hvor mye penger de krever, men ifølge NCSC så krevde hackere rundt 5 millioner pund i etterkant av et lignende angrep mot en annen engelsk fotballklubb i fjor. Det meste som noen gang har blitt utbetalt som en følge av et slikt angrep, er 4 millioner pund.

Som en følge av angrepet kan United også risikere å bli bøtelagt av britiske myndigheter, om det blir oppdaget at informasjon om supporterne - som adresser, telefonnummer og kredittkortinformasjon - har blitt stjålet i angrepet.

Beskjed til fansen

En slik bot kan ende opp med å koste klubben 9 millioner pund, 18 millioner pund eller to prosent av klubbens totale inntekter, avhengig av hvor alvorlig det er.

Manchester United gikk imidlertid ut torsdag kveld for å forsikre fansen om at dette ikke var tilfellet og at dataene til supporterne fortsatt var trygge.

United skriver følgende i en pressemelding om saken:

- Som en følge av et dataangrep mot klubben, jobber vårt IT-team og eksterne eksperter nå med å sikre nettverkene våre og undersøke omstendighetene. Angrepet har vært forstyrrende, men vi er ikke kjent med at supporterdata har blitt stjålet.

- Kritiske systemer som trengs for at kamper skal bli spilt på Old Trafford er fortsatt intakt og kamper vil bli spilt som normalt. Klubben ønsker ikke å kommentere spekulasjoner om hvem som kan stå bak angrepet, skriver United videre.

