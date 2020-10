Hevder United har forlenget kontrakten til Paul Pogba

Premier League-klubben skal ha benyttet seg av en opsjon og skaffet seg litt pusterom.

Ifølge Manchester Evening News skal Manchester United ha tatt grep om situasjonen rundt Paul Pogba og forlenget avtalen hans fram til sommeren 2022.

Franskmannen har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg å gå til Real Madrid, men nå har altså United benyttet seg av en opsjon på å forlenge kontrakten.

Pogbas kontrakt strakk seg i utgangspunktet fram til neste sommer, men nå har United sørget for at det ikke blir noe bosmanspekulasjoner med det første.

27-åringen ble hentet tilbake til Manchester United fra Juventus for rundt 89 millioner pund i 2016 og det var da United sikret seg en opsjon på å kunne forlenge avtalen hans med et år, om de ønsket det.

Nøkkelsommer

Det å benytte seg av denne klausulen gir imidlertid United kun et lite pusterom, skriver lokalavisen. Om partene ikke blir enig om en helt ny kontrakt innen neste sommer, vil det legge press på Premier League-klubben til å selge Pogba da.

Hvis klubben ønsker å få noe igjen for franskmannen og det ikke blir enighet om noen ny avtale, er sommervinduet 2021 siste sjanse før han kan forhandle med andre klubber som bosmanspiller.

United-manager Ole Gunnar Solskjær snakket om Pogba på en pressekonferanse fredag.

- Paul er vår spiller. Han kommer til å være her de neste to årene. Jeg er sikker på at Paul er fokusert på å gjøre sitt beste og vi ønsker å se det beste av ham, sa Solskjær.

- Jeg er sikker på at vi kan få det beste ut av ham de neste årene, sa nordmannen.

Flørt med Zidane

Siden han kom til United har Pogba flere ganger hintet om at han er på vei vekk. Han har blitt koblet både med Juventus, Barcelona og Real Madrid.

27-åringen er representert av den mektige agenten Mino Raiola og han gjør også sitt til at spekulasjonene rundt spilleren bare fortsetter.

Raiola har tidligere blant annet sagt at han ønsker å bidra til at «en stor spiller går til Real Madrid» og mange mener han her hinter om nettopp Pogba.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane skal også være ivrig etter å jobbe med landsmannen og skal ifølge Manchester Evening News ha drevet lobbyvirksomhet opp mot klubbpresident Florentino Perez for å få Pogba til Madrid.