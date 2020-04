Hevder United har lovet Sancho å bygge laget rundt ham

Fremtiden til Jadon Sancho (20) ser ut til å bli sommerens store overgangssaga.

For 14 mål og 15 målgivende pasninger på 23 kamper for en ung engelskmann i Bundesliga gjør naturligvis at beilerne i Premier League står i kø.

Sancho har vært i elektrisk form for Borussia Dortmund denne sesongen, og både Liverpool og Manchester United er blant klubbene som har blitt koblet til kantspilleren som kan komme til å forlate den tyske storklubben allerede i sommer.

Mens for eksempel regjerende CL-vinner Liverpool kan tilby Sancho spill i den gjeveste europeiske klubbturneringen, er situasjonen noe annerledes for Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannen har ledet United i Europa League denne sesongen, og klubben fra Old Trafford lå utenfor plassen som sikrer CL-spill neste sesong da Premier League ble stoppet som følge av koronaepidemien.

Mirror skriver imidlertid at United har en plan for å få Sancho til klubben. For mens unggutten ville hatt svært vanskelig for å spille seg inn i Liverpools fronttrio, hevder avisen at United kan love den engelske landslagsspilleren å bygge laget rundt ham.

Temaet ble også et tema i The Athletic-podkasten «Steilcast».

- Jeg tror ikke nødvendigvis de kan love ham titler med en gang, men jeg tror de kan love ham å være lederstjernen i et nytt lag i fremgang, og av hva jeg har blitt fortalt skal det være interessant for ham, sier den anerkjente journalisten Raphael Honigstein i podkastepisoden hvor blant andre Didi Hamann er gjest.

Hamann: - Tror han hadde foretrukket Liverpool

Den tidligere Liverpool-spilleren, som entret banen til den andre omgangen i den famøse Champions League-finalen mot Milan i 2005, forteller på sin side at han tror Sancho i en ideell verden ville foretrukket Merseyside-klubben.

- Av hva jeg har hørt, tror jeg Salah var interessert i å forlate klubben før Liverpool vant Champions League forrige sesong. Jeg tror Liverpool sannsynligvis ville vært hans (Sanchos, journ. anm) foretrukne destinasjon, forteller tyskeren.

Den tidligere midtbanespilleren poengterer videre at Sancho kommer til en klubb som er et lite stykke unna å vinne sølvtøy om han flytter til Manchester.

- Hvis jeg ser på United fra et spillerperspektiv, er det så mye som foregår i klubben. Om du vil vinne titler tror jeg ikke United er stedet å være for øyeblikket.

Tyskeren ser for seg Sancho som den ideelle erstatteren om Jürgen Klopp skulle miste Mohamed Salah.

- Hvis han skulle gå, og kanskje Salah ville gjøre noe annet, kan jeg se for meg ham i Liverpool, forteller Hamann før Honigstein påpeker at Liverpool, i hvert fall utad, har kommunisert at verken Salah, Sadio Mané eller Roberto Firmino er til salgs.

EKSPERT: Didi Hamann (til venstre) tror Sancho i utgangspunktet hadde foretrukket å gå til Liverpool. Her sammen med sin tidligere lagkamerat Jamie Carragher. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Rashford uttalte seg om Sancho

Manchester United-spiss Marcus Rashford fikk nylig spørsmål om sin Sancho da han hadde en spørsmålsrunde på Instagram.

Spillere har for vane ikke å uttale seg om andre klubbers spillere, men Rashford innrømmet at Dortmund-stjernen ville vært en strålende signering for klubben.

- Det ville åpenbart vært bra. Sancho er en strålende spiller, og en spiller av den nye generasjonen. Det er definitivt gøy å se ham bli den spiller han er i ferd med å bli, sa han ifølge Daily Mail.

- Forhåpentligvis kan vi alle spille sammen, og det ville vært bra.

Det har tidligere blitt spekulert i at Borussia Dortmund ønsker 100 millioner pund for spilleren som har en fortid i Manchester City, men Daily Mail har tidligere skrevet at United skal være villig til å betale et beløp som er tett opptil Dortmunds krav.

Klubben fra Old Trafford skal ifølge avisen ha vært i kontakt med Sanchos agent, men har fortsatt ikke kommet med noen formell forespørsel.

Usikkerheten rundt når overgangsvinduet åpner som følge av koronaviruset skal også gjøre situasjonen enda mer komplisert.