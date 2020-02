Hevder United jakter La Ligas nye superstopper: - Naturlig at han står på lista

Den ghanesiske 20-åringen har en utkjøpsklausul på «kun» 12 millioner euro. Nå skal flere av Europas supermakter ligge langflate.

Mohammed Salisu har tatt La Liga med storm denne sesongen, og har vært en åpenbaring for Real Valladolid, som er inne i sin andre sesong etter opprykket fra Segunda División.

Den storvokste stopperen har drevet flere av spansk fotballs største stjerner til vanvidd denne sesongen, og kan gis mye av æren for at «Pucela» kun har sluppet inn 25 mål denne sesongen.

Til sammenligning har regjerende mester Barcelona sluppet inn 28, mens Sevilla på femteplass har sluppet inn 23. Atlético Madrid er laget som har sluppet inn minst med mål med kun 15 nettkjenninger feil vei.

12 millioner euro

Valladolid kan uansett gi mye av æren til 20-åringen Salisu, som gjør at klubben, i skrivende stund, har et gap på seks poeng ned til de første nedrykksplassene fra LaLiga.

Nå skriver den spanske storavisen AS at ghaneseren fort kan forsvinne fra Estadio José Zorilla så fort overgangsvinduet åpner til sommeren. Fremst i køen finner vi Ole Gunnar Solskjærs og hans Manchester United.

«Kampen om Salisu», som AS omtaler det som, skal i første omgang dreie seg om de rødkledde fra Manchester og Real Madrid. Salisu skal nemlig ha en utkjøpsklausul på «kun» 12 millioner euro, som gjør det veldig enkelt for de største klubbene å snappe ham opp, skriver avisen.

Viasports LaLiga-ekspert, Petter Veland, sier det er naturlig at klubber har lagt merke til den fysiske ghaneseren:

- Jeg mener det er naturlig at Salisu er på lista til lag som trenger en stopper for fremtiden. Han har tatt LaLiga-nivået på strak arm etter debuten. Valladolid mistet Fernando Calero (solgt til Espanyol, jour.anm) og stod på bar bakke, og satset hardt på Salisu, sier Veland til Nettavisen.

FORNØYD: Petter Veland i Viasport mener Valladolid burde være fornøyde med utviklingen til Muhammed Salisu.

- De er over nedrykksplassene og 99 prosent av grunnen er fordi de slipper inn så få mål, de sliter mye offensivt. Det er vanskelig å bestemme nøyaktig hvor mye det er grunnet Salisu og kollega Kiko Olivas i forsvaret, men at ghaneseren har vist seg som en spennende type med enorme fysiske forutsetninger.

AS skriver videre at forholdet mellom Valladolid og Madrid gir de hvitkledde fra den spanske hovedstaden et lite ess i ermet. Klubbpresidenten i Valladolid er nemlig ingen ringere enn Ronaldo.

Den brasilianske superstjernen spilte, som kjent, i Real Madrid mellom 2002 og 2007, og ble kjøpt til den spanske hovedstaden av mannen som også leder klubben i dag: Florentino Pérez.

Takket nei til storklubber

Det skal uansett være ventet at det er United som leder an jakten fra Premier League for den ghanesiske spilleren. En overgang sammenlignes av AS med den Real Madrid gjorde da de hentet en fransk unggutt ved navn Raphael Varane i 2011.

Veland mener at man fort kan sammenligne Salisu med både nåværende og tidligere LaLiga-stjerner:

- Han er en rafinert og større utgave av Djené Dakonam i Getafe, som gjør at han kan ta enda mer for seg i lufta og i duellspillet. Han kan sammenlignes litt med Eric Bailly før skadeproblematikken hans. Det var en grunn til at United kjøpte ham, så det er forståelig at klubber jakter Salisu.

Videre skriver avisen at landslagsstopperen vil passe inn i den nye strategien til Madrid, om å hente «morgendagens stjerner», og vil i så måte kunne være med å forme det neste store Real Madrid, sammen med spillere som Martin Ødegaard, Marco Asensio og Vinícius Júnior, blant flere andre.

Også i Spania skal det være klubber som har meldt sin interesse, og blant dem skal være Atlético Madrid, skriver AS. Salisu passer perfekt inn i systemet til trener Diego Simeone, da han har vunnet hele 61 prosent av taklingene han har gått inn i.

Det som kanskje vil bringe størst oppsikt er at Salisu kun har gitt vekk 17 frispark denne sesongen, og lager kun frispark hver 118.minutt, rapporterer AS. Atleti skal også være villige til å la Salisu bli ett år i Valladolid på lån, hevder avisen.

Det skal ikke ha manglet på beilere for ghaneseren, skriver avisen. Både Getafe og Valencia har allerede lagt inn sine bud, men Salisu skal selv ha takket nei til overganger til disse klubbene.

Real Valladolid imponerte i sin retur til LaLiga i 2018/2019-sesongen, og endte til slutt som nummer 16. Slik som fjoråret har de slitt foran mål, hvilket gjør at de ligger som nummer 15 etter 23 spilte serierunder.

