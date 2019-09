Hevder United-ledelsen vurderer å la Solskjær hente ny spiller i januarvinduet

Premier League-klubben føler at midtbanen må forsterkes, ifølge lokalavisen.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk gjort flere endringer på troppen sin i sommer, men det ble kanskje færre endringer enn ventet.

Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire kom alle inn, mens profiler som Romelu Lukaku og Alexis Sanchez forsvant ut. United jobbet også med å få inn en midtbanespiller i sommer, men klarte ikke å lande en avtale innen fristen.

Manchester Evening News skriver at jakten på en midtbanespiller kan bli trappet opp igjen i januar og at det er midler tilgjengelig for en signering i den posisjonen.

Møtte Woodward



Avisen hevder at United jobbet med å få inn Newcastle-spilleren Sean Longstaff i midtbaneposisjonen i sommer, men at partene ikke klarte å komme til enighet.

Newcastle skal angivelig ha satt prisen høyere enn det United ønsket å betale.

Tyneside-klubben skal ha krevd rundt 50 millioner pund da Ed Woodward tok kontakt angående Longstaff i starten av juli. Den prisen var altså uaktuell å møte for United.

Klubben skal, ifølge Manchester Evening Standard, også ha hatt andre alternativer til midtbanespiller på ønskelisten, der West Hams Declan Rice var én av dem.

Det er imidlertid lite trolig at verken Longstaff eller Rice får flytte på seg i vinter.

Lokalavisen skriver at Solskjær og direktør Ed Woodward møttes tidligere i september for å diskutere hva klubben skal gjøre på overgangsmarkedet neste år.

Eriksen?



Salget av Lukaku til Inter for en betydelig sum kan bety at United har solide økonomiske muskler til å få hentet inn den spilleren de ønsker i januar, men det foutsetter at spilleren er tigjengelig og åpen for en overgang.

Tottenhams Christian Eriksen trekkes fram som en midtbanespiller Solskjær skal ha sansen for. Dansken står uten kontrakt neste sommer, og kan slik sett være tilgjengelig for en overkommelig pris i januarvinduet.

Hvorvidt Eriksen, som aldri har lagt skjul på at han helst vil spille for en av storklubbene i Spania, er interessert i en slik overgang, er imidlertid et annet spørsmål.

Real Madrid-veteran Luka Modric og Juventus-slugger Blaise Matuidi er andre som er på ugående kontrakt i sine klubber, og slik sett kan være tilgjengelig i januar, men United skal i all hovedsak ha et ønske om å styrke stallen med unge, britiske spillere.