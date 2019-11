Hevder United og Liverpool er to av klubbene som kjemper om tysk stortalent

Kai Havertz er én av verdens mest ettertraktede spillere og storklubbene skal ligge langflate etter tyskeren. Flere Premier League-giganter skal ha meldt sin interesse, men det samme har andre superklubber.

Det er den tyske storavisen Bild som skriver at så mange som sju store klubber skal ha tatt kontakt med Bayer Leverkusen med tanke på en overgang for 20-åringen.

Liverpool og Manchester United er to av klubbene som har vist interesse, ifølge avisen. Men de to Premier League-rivalene er ikke alene om det.

Manchester City, Chelsea, Barcelona, Real Madrid og Bayern München skal også være interessert i å knytte til deg den offensive midtbanemannens tjenester.

1,3 milliarder



Bayern München skal tidligere ha lagt inn et bud på rundt 90 millioner euro, men det ble avslått. Det er ventet at Leverkusen krever nærmere 130 millioner euro.

Det tilsvarer drøye 1,3 milliarder norske kroner.

Bild skriver at en avtale for Havertz kan bli forhandlet fram allerede i januar, men det er likevel lite trolig at 20-åringen flytter på seg før sommeren 2020.

Havertz selv skal ha ambisjoner om å kapre en plass på den tyske landslagstroppen i neste års EM og vet at en overgang allerede i januar kan ødelegge sjansene.

I et intervju med spanske Marca for litt siden åpent Havertz opp for å reise til en annen klubb, men presiserte da at han ville vente til etter sesongen.

- Jeg har fått mye internasjonal erfaring i Leverkusen. Jeg har lært meg rytmen i disse storkampene og er trygg på at jeg kan dra utenlands når det måtte skje, og spille i andre ligaer enn den tyske. Nå ønsker jeg først og fremst å levere en god sesong, så får vi se hva som skjer etter den, sa Havertz til den spanske avisen.

- Mest opptatt av det sportslige



Bayer Leverkusen-spilleren kommer trolig til å ta en avgjørelse på hvor han ønsker å spille i løpet av den nærmeste framtiden, skriver Bild. Tyskeren skal være mer opptatt av det sportslige tilbudet, enn det økonomiske, hevder den tyske avisen.

Havertz skal viss nok være svært opptatt av hvem som blir den neste treneren hans og en overgang til Bayern München kan bli svært aktuell om Mauricio Pochettino blir klubbens neste hovedtrener, en mann som har vist seg dyktig med unge spillere.

Liverpools Jürgen Klopp skal være svært begeistret for Havertz kvaliteter, mens Josep Guardiola i City er en trener som kan friste tyskeren til Manchester.

20 år gamle Havertz har allerede rukket å spille over 100 A-lagskamper for Bayer Leverkusen og han har nettet 31 mål for klubben.

Han har også fått sju landskamper og scoret ett mål for Tyskland.