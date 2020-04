Hevder United-speidere er blitt fortalt at overgangsmål må oppfylle tre krav

Ole Gunnar Solskjær skal ha bedt sine speidere om å finne spillere som er ydmyke, men også arrogante og med X-faktor.

Det er disse tre kvalitetene nordmannen ifølge Evening Standard skal ha insistert på er vitale for sin revolusjon på Old Trafford - og det skal også være hvorfor han har gjort Jadon Sancho til sitt hovedmål.

United ønsker ifølge avisen å signere så mange som tre spillere i sommer, men Sancho skal være øverst på Solskjærs liste.

Klubbens speidere rundt omkring i verden skal ha jobbet etter krav som skal ha blitt satt av Solskjær som et ledd i en overhaling av klubbens rekrutteringsavdeling.

United, som fortsatt ikke har ansatt en sportsdirektør, har heller iverksatt en overgangskomité som de mener har fikset de kaotiske summene som er brukt de seneste årene.

Solskjær, som skal ha vetorett i likhet med flere andre sjefer i rekrutteringsavdelingen, skal ha vært en nøkkel i den prosessen.

Nordmannen skal ifølge avisen ha nektet å gå etter spillere som han mener ikke lever opp til Uniteds høye standarder.

KOMPISER: Marcus Rashford og Jadon Sancho er lagkamerater på det engelske landslaget. Foto: Luis Vieira (AP)

Klar standard

Det er også derfor han skal ha vært villig til å gå inn i denne sesongen uten ny spiss, etter at han lot både Romelu Lukaku og Alexis Sanchez forlate klubben sommeren 2019.

Og det er også derfor han kun har hentet fire nye spillere, mens ni mann har forsvunnet ut portene på Old Trafford etter at han tok over for José Mourinho for 16 måneder siden.

Hans ønskeliste denne sommeren, en liste som ble utarbeidet i januar, peker i den retningen han ønsker å ta United og standarden han har satt for potensielle signeringer.

Posisjonene de ønsker å styrke ble avgjort i september under et møte med overgangskomitéen. Møtedeltakerne skal ifølge Standard ha vært Jim Lawlor (sjefsspeider), Mick Court (teknisk speider), Marcel Bout (sjef for den globale speidingen) og assistentmanager Mike Phelan.

Høyrekant, spiss og midtbanespiller



De skal ha vært bestemt på at det først og fremst trengs en høyrekant, en spiss og en midtbanespiller av topp klasse for at United skal kunne være en seriøs utfordrer neste sesong.

Avisen skriver også at Solskjær og United skal være forberedt på å forsøke seg på Erling Braut Haaland på nytt i sommer, mens klubben skal være trygge på at de skal klare å hente Jadon Sancho, et år etter at de for første gang prøvde å hente den engelske landslagsspilleren.

Jack Grealish og James Maddison skal også være på Solskjærs radar til tross for at Bruno Fernandes ble hentet i januar, mens den tidligere Molde-treneren også skal være en beundrer av Donny van de Beek.

En ny midtstopper skal ikke være førsteprioritet på Old Trafford, men United skal fortsatt være interessert i Matthijs de Ligt og Kalidou Koulibaly.