Hevder United-stjerner er misfornøyd med treningen

Presset øker på Ole Gunnar Solskjær, mens britisk tabloidavis hevder spillerne er misfornøyd med deler av treningsopplegget.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United sliter tungt i Premier League og står med åtte poeng - ti poeng bak ledende Liverpool - etter seks serierunder.

I søndagens 0-2-tap for West Ham sluttet angriperen Marcus Rashford seg til en skadeliste, som allerede inneholder navn som Paul Pogba, Anthony Martial, Luke Shaw og Eric Bailly.

- Treningsmisnøye

Før mandagens møte med Arsenal rapporterer Daily Mail at flere spillere skal være skeptisk til at trener Kieran McKenna har fått så stort ansvar på treningene, litt over et år etter at han ble flyttet opp fra U18-laget.

Ifølge avisen skal oppfattelsen være at McKennas treninger og øvelser egner seg best på akademiet.

33 år gamle McKenna var selv en lovende juniorspiller i Tottenham, men la opp tidlig og satset på en trenerkarriere etter å ha pådratt seg en hofteskade i 2009.

Avisen hevder samtidig at tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra, som for tiden observerer sin gamle klubb som en del av trenerutdanning, er sjokkert over hvor langt United har falt siden han selv spilte der.

Franskmannen skal også etterlyse ledertyper i dagens Manchester United-stall.

Keane og Mourinho kritiske

Han føyer seg dermed inn i rekken av kritikere. Etter 0-2-tapet mot West Ham sa Solskjærs forgjenger, José Mourinho følgende i Sky Sports' studio:

- Vi var dårlige forrige sesong, men jeg ser ingen forbedring denne sesongen selv om de har hentet tre nye spillere med gode kvaliteter. Laget liker jeg ikke i det hele tatt. Jeg er ikke overrasket over resultatet. Jeg ser ikke hvordan de kan ta med seg noe positivt fra dette.

Heller ikke tidligere kaptein Roy Keane er imponert over det Manchester United presterer om dagen.

- Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg er sjokkert og trist over hvor dårlig Manchester United var i dag, sa Keane i Sky Sports' studio.

KRITISK: José Mourinho måtte selv gå fra managerstolen i Manchester United. Nå er han kritisk til Solskjærs United-lag. Foto: Dave Thompson (AP)

- Du kan tape en fotballkamp, men det er måten det skjer på. Alt var uinspirert. Det er mangel på karakterer, mangel på kvalitet mangel på ledere og mangel på sult, sa Keane videre.

Iren er sikker på at hans gamle lagkamerat, Ole Gunnar Solskjær, er rasende på spillerne, til tross for at han forsøker å være diplomatisk foran kameraet.

- Det er en lang vei tilbake for Manchester United. Det er skremmende å se hvor langt de har falt.

- Jeg har kjent Ole lenge. Jeg kan se at han er rasende og forferdet. Managerne kan backe laget sitt så mye de vil, men det handler om hva de gjør på banen. Vi snakker om Manchester United her.

Manchester United møter Rochdale i Carabao Cup onsdag kveld, før Arsenal er motstander i Premier League mandag.