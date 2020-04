Hevder United vil ta opp kampen med Real Madrid om Haaland

Manchester United skal ikke ha gitt opp å signere Erling Braut Haaland fra Borussia Dortmund.

United tapte kampen om Haalands signatur da nordmannen valgte å gå fra RB Salzburg til tyske Borussia Dortmund i januar.

Haaland har imponert såpass etter overgangen at spansk presse nå hevder at Real Madrid har lyst til å signere unggutten allerede til sommeren.

Det vil imidlertid Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ikke la skje uten kamp, skriver ESPN.

De hevder å ha snakket med kilder i United som forteller at klubben står klar til å handle dersom Haaland vil forlate Dortmund.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

FØLGER MED: United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: (Bildbyrån)

Marca: Real Madrid vil ha Haaland

Spørsmålet er imidlertid om Haaland allerede nå ønsker å forlate sin nye tyske arbeidsgiver.

Nordmannen stjeler stadig spalteplass i internasjonale medier og den siste tiden har påstandene om at Real Madrid er svært interessert i kjøpe ham blitt omtalt av en rekke medier.

Les også: Premier League-gigant i trøbbel. Tar grep: - Klubber vil slite med å overleve

Det var spanske Marca som forrige uke hadde Haaland på deres forside og samtidig meldte at Real Madrid håper å hente ham allerede til sommeren.

Les også: Mourinhos oppførsel vekker oppsikt: - Jeg er sjokkert (+)

- Sancho-salg kan utsette Haaland-overgang

ESPN spekulerer imidlertid i at et mulig salg av engelskmannen Jadon Sancho kan gjøre at Haaland blir værende i Dortmund i en sesong til, ettersom klubben ikke ønsker å miste to nøkkelspillere i samme overgangsvindu.

Sancho blir koblet til nevnte Manchester United og ryktes å ha en prislapp på 130 millioner euro.

Haalands agent Mino Raiola uttalte forrige måned at han ikke tror Haaland vil flytte på seg i sommer, men det gjenstår å se hvordan de vil reagere dersom Real Madrid og United kommer på banen.

Les også: Krise for norsk fotball: Agent kommer med advarsel