Hevder Uniteds Dembélé-overgang har kollapset: - Klok avgjørelse

Manchester United har blitt sterkt linket til Dembélé den siste uka, men mandag kveld kommer det flere rapporter om at en overgang ikke blir noe av.

Som Nettavisen tidligere har nevnt denne uken, så har det vært samtaler mellom Manchester United og Barcelona om en mulig overgang for franskmannen Ousmane Dembélé.

Nettavisen var i kontakt med en kilde tett på situasjonen mandag. Han meldte da om «kaos» i Dembélé-forhandlingene.

- Ingen avtale

James Cooper i Sky Sports News hevder i deres deadline day-sending nå at denne overgangen ikke vil bli noe av. Cooper følger Manchester United for den engelske kanalen.

Også troverdige Fabrizio Romano melder at det ikke blir noe av en United-overgang.

- Ousmane Dembele blir ikke Manchester United-spiller. Barcelona ønsket å selge ham, ikke låne ut. Ingen avtale, tvitrer Romano.

Jan Åge Fjørtoft støtter klubbens avgjørelse fullt og helt.

- Klok avgjørelse av Manchester United, skriver Fjørtoft.



Skal ha vært positiv til United-overgang

Ifølge rapportene fra flere troverdige journalister skal partene ikke blitt enige om noe som helst. Barçelona ville selge, men United ville låne.

Barçelona skal etterhvert ha akseptert en leieavtale for en gitt sum, i tillegg til at United dekket lønna til franskmannen, men ville da at Dembélé skulle forlenge med ett år.

Det ønsket ikke Dembélé å være med på. Han var i utgangspunktet positiv til en overgang, men premissene som klubbene diskuterte ble endret mot slutten av forhandlingene.