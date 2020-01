Hevder Valverde kan være ferdig i Barcelona: - Vil at Xavi skal ta over

Barcelona har ikke sparket en trener midt i sesongen siden Louis van Gaal fikk fyken i 2003.

Det virker som kun et tidsspørsmål før Ernesto Valverde er ferdig som Barcelona. Flere spanske medier har meldt den siste tiden at Barcelona-ledelsen skal ha fått nok av sin nåværende trener.

Misnøyen skal virkelig ha eskalert under den spanske supercupen, som i disse dager avholdes i Saudi Arabia, der Barcelona røk i semifinalen mot Atlético Madrid. De regjerende spanske seriemesterne ledet 2-1, men tapte til slutt 2-3.

Dette, samt tapene mot Roma og Liverpool i Champions Leagues utslagsrunder de siste sesongen, har gjort at flere har stilt spørsmål rundt hvorvidt Valverde er mannen til å lede Barcelona tilbake på toppen.

- Min drøm

Den spanske radiokanalen RAC1 var de første til å melde at Barcelona-direktørene Eric Abidal og Óscar Grau var på plass i Qatar for å diskutere en retur til Katalonia for Xavi.

Barcelonas tidligere midtbanegeneral er i dag trener for klubben Al Sadd, og har ført klubben til cupfinalen i gulfnasjonen. Mye tyder på at det fort blir hans siste kamp som trener i klubben.

For spanjolen selv bekreftet under en pressekonferanse at han har møtt Barcelonas direktører, uten å snakke om hva formålet var. Han valgte uansett å utheve at han gjerne ønsker å trene Barcelona en dag.

- Det er min drøm å trene Barcelona, men med respekt til Valverde, jeg er her for Al Sadd. Jeg har sagt i flere intervjuer og hele verden vet at jeg en dag ønsker å trene Barcelona, fortalte Xavi under pressekonferansen.

En annen spansk radiokanal, Cadena COPE, melder at agentene til Xavi har tatt turen til Saudi Arabia med formål om å stelle i stand de ulike kontraktene som sikrer en retur til Barcelona for Xavi.

Ifølge Gerard Romero i RAC1 så skal Xavi, Grau og Abidal ha møtt hverandre til et nytt møte i Doha i Qatar for å titte på detaljene rundt en mulig ansettelse. Det interessant er at Barcelona ønsker å vite om Xavi ønsker å ta over jobben med umiddelbar virkning.

Videre er det også blitt bekreftet av Al Sadds sportsdirektør, Muhammed Ghulam Al Balushi, at det «eksisterer forhandlinger mellom Xavi og Barcelona, og vi ønsker ham hell og lykke uansett hvor han går».

Xavi var Barcelonas kaptein i store deler av sin karriere, og var med å vinne åtte seriegull og fire Champions League-titler etter å spilt i klubben i over 20 år. Han er også VM- og EM-vinner med det spanske landslaget.

Skulle Barcelona velge å ansette Xavi som deres nye hovedtrener nå, vil det naturligvis betyr at Ernesto Valverde får sparken. Det vil bety at katalanerne bryter en ganske så sensasjonell rekke.

Van Gaalskap i 2003

Vi må nemlig helt tilbake til januar 2003 for å finne sist gang Barcelona sparket en trener i løpet av en sesong. Den gangen het treneren Louis van Gaal, og situasjonen var på krisepunktet for Barcelona.

Sensasjonaslaget Real Sociedad ledet LaLiga og lå hele 20 poeng foran Van Gaals mannskap, som etter å ha tapt 0-2 for Celta Vigo lå på en historisk dårlig 12. plass i toppdivisjonen i Spania.

Etter redningsaksjoner fra Antonio de la Cruz og Rade Antic, så karret Barcelona seg opp på en sjetteplass i Spania før Frank Rijkaard kom inn den påfølgende sommeren.

Det har siden nesten vært en slags tradisjon på Camp Nou å la trenerne sitte ut sesongen, før man siden har bestemt seg for hvorvidt man har ønsket å erstatte dem eller ikke.

DEN GANG DA: Louis van Gaal er den siste Barcelona-treneren som fikk sparken midt i sesong. Her sammen med nettopp Xavi. Foto: Cesar Rangel (AP)

I skrivende stund er ikke problemene på nær like store som de var i 2003. Barcelona leder LaLiga foran Real Madrid, og skal også møte Napoli i åttedelsfinalen i Champions League. De vant sin gruppe foran både Inter og Borussia Dortmund.

I løpet av sin tid som Barcelona-trener har Valverde ledet klubben til to strake LaLiga-titler, samt én cuptittel. Laget måtte se seg slått i cupfinalen i 2019 mot Valencia.

Dette er ikke første gang det har stormet rundt Valverde. Forrige sesong var det også flere som spekulerte i hvorvidt han ønsket seg vekk fra Camp Nou. Den gang responderte klubben med å signere en forlengelse av hans kontrakt, som nå strekker seg til 2021.

