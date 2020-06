Hevder ville sexrykter ødela Zahas United-karriere. Nå forsvarer Rio Ferdinand sin tidligere lagkamerat

Den tidligere Manchester United-stopperen Rio Ferdinand har i et intervju uttalt seg om hvordan lagkameraten Wilfried Zaha tilsynelatende ble dårlig behandlet av klubben under sin tid på Old Trafford.

Zaha ble hentet til Manchester United for 10 millioner pund tilbake i 2013 av daværende manager sir Alex Ferguson. Managerlegenden forlot etterhvert klubben og ble erstattet av David Moyes, og det var her utfordringene skal ha startet for den unge kantspilleren.

Zaha fikk kun tre kamper under Moyes før han ble solgt tilbake til Crystal Palace for 3,4 millioner pund i 2015.

Ifølge flere rykter på sosiale medier skal det ha blitt spekulert i at Zaha skal ha hatt et forhold til Moyes' datter Lauren. Zaha skal i ettertid ha uttalt at han ikke fikk noen råd fra klubben om hvordan han skulle håndtere ryktene og presset som oppstod i kjølvannet av dette.

Zaha har hele tiden avvist at han faktisk hadde et forhold til den nåværende West Ham-managerens datter.

Rio Ferdinand og Zaha avbildet under en galla i 2013 sammen med flere lagkamerater. Foto: Paul Ellis (AFP)

Tar selvkritikk

Ferdinand uttaler nå at han synes behandlingen Zaha fikk av Manchester United var kritikkverdig og at blant annet han selv burde ha gjort mer for å hjelpe Zaha.

- Wilfried Zaha ble dårlig behandlet av Manchester United synes jeg. Selv om klubben var i starten på en stor endring, burde jeg som en veteran gjort mer for å hjelpe han, skriver Ferdinand på Twitter.

Ferdinand kom med uttalelsene i videopodkasten «The Locker Room» der også Zaha selv deltok. Avisen The Mirror har omtalt deler av innholdet.

Rio Ferdinand tok selvkritikk for behandlingen Zaha fikk under sin tid i Manchester United. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Da de famøse ryktene om Zaha og Moyes' datter ble tema fortalte Zaha selv til Ferdinand at «ingen i klubben fortalte med noenting, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre i det hele tatt».

- Jeg husker jeg tweetet noe om at det var tullete rykter fordi det ble for mye og jeg måtte si noe selv. Da husker jeg at media-avdelingen i klubben sendte meg en melding om jeg ikke burde ha gjort det. Da tenkte jeg at, dere har ikke hjulpet meg, sier Zaha i episoden.

- Jeg er her helt alene og sliter fordi folk sier til meg at jeg har ligget med datteren til manageren og det er derfor du ikke lar meg spille, forteller han videre.

Zaha sier til slutt at han til tross for de mange ryktene aldri selv diskuterte temaet med Moyes direkte.

- Det morsomme er at det holdt på så lenge, så jeg tenkte, skal ikke manageren komme bort å ha et ord med meg om dette. Det var slik jeg følte og jeg tenkte at dette er en latterlig mann. Den dag i dag så er det fremdeles folk som tror at det er den sanne historien, og jeg har ikke engang møtt datteren hans, avslutter Zaha.

Måtte avkrefte sexrykte

Mens David Moyes trente United, ble det nemlig ryktet at Zaha hadde hatt sex med skottens datter. Zaha har i ettertid uttalt at han var skuffet over at klubben aldri dementerte ryktene, og sa til Daily Mail at han aldri hadde møtt Moyes' datter.

- Det som virkelig frustrerte meg med hele United-greia, var at folk ikke visste hva som faktisk skjedde på treningsfeltet. Det var bare masse rykter som pleide å komme ut, og folk trodde på det, sa han til Daily Mail i 2015 før han fortsatte.

- Det var enten at jeg hadde ligget med David Moyes' datter eller at jeg hadde dårlige holdninger. Det er de to ryktene som ble med meg frem til jeg forlot klubben, fortalte ivorianeren, som også har uttrykt at han skulle ønske United kunne gjort mer for å sette en stopper for ryktene.

Etter at Zaha returnerte til Crystal Palace, har han utviklet seg til virkelig å bli en verdensklassespiller.

Spesielt de siste sesongene har hans fravær i startoppstillingen nærmest vært ensbetydende med tap for Palace, noe statistikksentralen WhoScored.com gjorde et poeng ut av i 2017/2018-sesongen.

Denne sesongen har han spilt 29 kamper og gjort tre mål for Crystal Palace. Premier League fortsetter sesongen i midten av juni.