Hevder Vito Wormgoor forlater Brann

Kun detaljer skal gjenstå før Brann-profilen signerer for Columbus Crew i den amerikanske ligaen Major League Soccer (MLS).

Det er TV 2 som melder dette onsdag formiddag.

Wormgoor har vært en viktig spiller for Brann siden han kom til klubben fra Aalesund i 2017 og har vært kaptein for bergenserne de siste sesongene.

Nå ser det imidlertid ut til at han skal spille for Columbus Crew i MLS.

Ifølge TV 2 gjenstår det kun detaljer før en avtale med den amerikanske klubben er sluttført og 31-åringen forlater den norske klubben.

Brann avsluttet årets sesong o Eliteserien på skuffende vis. I de to siste ligakampene ble det 0-6-tap for Strømsgodset og 1-5-tap for Viking.

Brann ble til slutt nummer ni i Eliteserien med 40 poeng fra 30 kamper.

Den siste tiden har det også blitt spekulert i om Lars Arne Nilsen får fortsette som hovedtrener i klubben, etter den svake 2019-sesongen.

Tidligere Brann-storscorer Thorstein Helstad sa nylig til Bergensavisen at han tror Nilsen har mistet garderoben og at det blir vanskelig å fortsette med ham som trener.

- Når man får 0-6 i trynet i Drammen sist, er den naturlige reaksjonen i en spillergruppe å stramme seg opp. Men så skjer det motsatte, man lar Viking få herje fritt kampen etter. Foran egne supportere. Det var et skremmende syn, og peker tydelig mot at Lars Arne har mistet garderoben, sa Helstad til avisen.

- Den tilliten han har mistet ved å mislykkes så grovt i år, den klarer han ikke å vinne tilbake, mente Helstad om Branns trener.