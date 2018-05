Hevder VM-uttatt dommer etterforskes for korrupsjon

Den saudiarabiske dommeren Fahad Al Mirdasi, som er tatt ut til å dømme i sommerens fotball-VM, er satt under etterforskning for korrupsjon.

Det melder saudiarabiske medier søndag.

Saudi-Arabias Fotballforbund (SFF) valgte lørdag å fjerne Al Mirdasi fra hoveddommerjobben i finalen i prestisjefylte Kings Cup.

Forbundet opplyste i en uttalelse at dommeren er under etterforskning, uten å utdype for hva.

Den saudiarabiske avisen Asharq Al-Awsat hevder imidlertid at Al Mirdasi vil bli avhørt rundt mistankene om korrupsjon.

Avisen hevder å kjenne til at den 32 år gamle dommeren skal ha kontaktet et av de to finalelagene i Kings Cup og spurt om penger.

Verken SFF eller Al Mirdasi har kommentert påstandene, og Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har uttalt til mediene at dette er en sak for det saudiarabiske forbundet.

Al Mirdasi er én av fem arabiske dommere som er tatt ut til VM i Russland, som starter 14. juni. Han dømte også prøve-VM i fjor.

