Hevder Woodward fortsetter i United-rolle: - Solskjær kan sette ned foten

Manchester Uniteds jakt på en sportslig leder ser ut til å være avblåst for denne gang.

Ifølge Daily Mail har Manchester United tatt en avgjørelse om at direktør Ed Woodward skal fortsette som klubbens hovedmann når det kommer til overganger og spillerlogistikk.

Woodward har vært en sentral figur i klubben siden 2012, men har måttet tåle en del kritikk for valg på overgangsmarkedet som har slått feil de siste årene.

Ingen «sportsdirektør»



Det har den siste tiden versert en rekke rykter om at klubben har hatt planer om å hente inn en såkalt teknisk direktør, en slags sportsdirektør, men nå kan det altså se ut til at Premier League-stormakten legger dette på is inntil videre.

Daily Mail skriver at Woodward skal fortsette med å ta avgjørelsene når det kommer til spillerlogistikken i Manchester United. Grunnen til dette er at Woodward ikke har funnet en kandidat han mener er godt nok skikket til å overta dette ansvaret.

FORTSETTER: Ed Woodward skal fortsette å lede spillerlogistikken i Manchester United, ifølge Daily Mail. Foto: Anthony Devlin (Pa Photos / NTB scanpix)

Tidligere United-profiler som Rio Ferdinand, Patrice Evra og Darren Fletcher har blitt koblet med en rolle i klubbens rekruteringsavdeling, mens det også har vært snakk om å opprette en type «komité» bestående av tidligere spillere for å kvalitetssikre klubbens spillerlogistikk. Disse planene blir imidlertid ikke noe av med det første.

Manager Ole Gunnar Solskjær og hans assistent Mike Phelan skal også spille en aktiv rolle når det kommer til å finne nye spillere. Ifølge Daily Mail har både Solskjær og Phelan, samt klubben, representert ved Woodward, muligheten til å legge ned veto mot eventuelle signeringer. Altså, sette ned foten om de ønsker det.

Markedsansvarlig i klubben, Matt Judge, kommer trolig også til å spille en rolle. Det var han som forhandlet fram avtalen for Daniel James med Swansea. Speiderne Jim Lawlor og Mike Court er andre som skal bidra til rekrutteringsprosessen.

Ungt og britisk



Lawlor og Court jobbet begge under sir Alex Ferguson. John Murtagh, ansvarlig for ungdomsavdelingen, og speider-toppen Marcel Bout er andre som vil være involvert.

Manchester United føler at dette systemet, som er det samme klubben har operert med de siste årene, fungerer greit. Woodward skal ha snakket med flere aktuelle kandidater for teknisk direktør-jobben, men disse samtalene skal ikke ha utviklet seg videre til noen seriøs interesse for noen av kandidatene, skriver Daily Mail.

Woodward og hans hjelpere har i stor grad planer om å sikte seg inn mot unge, britiske spillere denne sommeren. Det etter ønske fra Solskjær og Phelan.

Leicester-stopper Harry Maguire kobles med klubben og det samme gjør Crystal Palace-back Aaron Wan- Bissaka. Vingen Daniel James er allerede hentet inn.

Manchester United skuffet stort sist sesong og ble bare nummer seks i Prremier League. Det betyr at klubben ikke spiller i Champions League neste høst.