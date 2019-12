Hevder Zlatan Ibrahimovic er enig med Milan

Engelsk avis mener superspissen har vendt tommelen ned for tilbud fra Premier League.

Zlatan Ibrahimovic (38) har ifølge Telegraph kommet til enighet med Milan om å returnere dit. Samtidig skal den svenske supertsjernen ha sagt nei til en sjanse for å bli Premier League-spiller igjen.

Ibrahimovic ankommer Milan gratis etter at toårsavtalen med LA Galaxy i Major League Soccer løp ut tidligere i år.

38-åringen spilte for Milan også i perioden 2010-2012. Før overgangen til LA Galaxy spilte han knappe to sesonger for Manchester United som ble stoppet av en alvorlig kneskade, og fire år i Paris Saint-Germain før det igjen.

Nå er Ibrahimovic i prinsippet enig med Milan om å bidra der ut sesongen, ifølge Telegraphs opplysninger.

Drøye sju år etter at han sist spilte i Milans farger skal den aldrende stjernespissen forsøke å hjelpe klubben oppover tabellen etter flere skuffende måneder.

Milan ligger bare på 11.-plass etter 14 spilte kamper og har bare vunnet fem serieoppgjør så langt.

Sist Ibrahimovic spilte for klubben forlot han Milano med et brølsterkt målsnitt på én scoring per spilte kamp i Serie A. Statistikken til Transfermarkt viser at 29 mål på 29 kamper i sesongen 2010-2011 ble fulgt opp med 32 scoringer på like 32 kamper i 2011-2012.

