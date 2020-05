Hevder Zlatan kan forlate AC Milan om han ikke får viljen sin

Italienske medier hevder Zlatan Ibrahimovic stiller tydelig krav til ledelsen i AC Milan.

Ibrahimovic er tilbake i Milano etter at italienske myndigheter åpnet for at Serie A-lagene kunne starte opp fellestreninger fra og med 18. mai.

Svensken har tilbragt de siste ukene i Stockholm, hvor han har har trent med Hammarby - klubben han eier 25 prosent av.

- Krever freding av Maldini

Nå venter to uker i karantene, før 38-åringen kan slutte seg til fellestrening med resten av AC Milan-mannskapet.

Ibrahimovic sin kontrakt med Serie A-klubben går ut i slutten av juni, og det er foreløpig usikkert hva fremtiden bringer for svensken.

Ifølge den italienske avisen Tuttosport krever Ibrahimovic at Milan-legenden Paolo Maldini får fortsette som sportssjef hvis han selv skal bli værende.

Den siste tiden har tyske Ralf Rangnick blitt koblet til jobben som Milan-trener, og han skal ifølge italienske medier etter planen også ta rollen som sportssjef.

I JANUAR: Zvonimir Boban og Paolo Maldini presenterte signeringen av Zlatan Ibrahimovic i vinter. Foto: Spada (AP)

Hentet av Maldini og Boban

Det var Maldini som sammen med direktør Zvonimir Boban sørget for å hente Ibrahimovic tilbake til Milanello i vinter, men i mars fikk Boban sparken.

Dersom Maldini lider samme skjebne vil ikke svensken engang vurdere å signere ny kontrakt, hevder Tuttosport.

Også svenske Expressen slår tirsdag opp «Zlatan klar for å dra i protest».

AC Milan lå på sjuendeplass i Serie A da sesongen ble stoppet som følget av koronaviruset 10. mars.

Ibrahimovic har scoret tre mål på åtte ligakamper etter returen til Italia.