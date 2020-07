«Hevnaksjon» i oppgjøret mellom Aalesund og Mjøndalen skaper reaksjoner

Grusom takling i Aalesund får flere eksperter til å reagere kraftig.

Kampen pågår fortsatt.

Det ble heftige diskusjoner like før pause i kampen mellom Aafk og Mjøndalen på Color Line Stadion.

På stillingen 2-0 til gjestene regelrett sakset Mjøndalens Tonny Brochmann ned Simen Bolkan Nordli med en grusom takling.

I TV2s studio karakteriserte ekspert Jesper Mathisen det hele som en hevnaksjon etter at dansken mistet ballen kun sekunder tidligere.

- Det er en hevnaksjon. Der har han mistet ballen, så er det saksa på stakkars Bolkan Nordli. Der er Bolkan Nordli heldig som ikke vrikker en ankel eller det som verre er. Det er grisete spill av dansken og han burde naturligvis vært sendt rett i garderoben, raste Mathisen hos TV2.

Aalesunds trener Lars Bohinen var ikke fornøyd med dommeren underveis i kampen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

I studioet var det bred enighet om at Mjøndalens offensive midtbanespiller burde vært sendt rett i dusjen.

- Den er stygg. Han regelrett sparker ned Simen Bolkan Nordli. Han får bare gult kort, sier en lettere sjokkert Ole Martin Årst.

Også tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen var klokkeklar i sin vurdering.

- Brochmann skulle hatt rødt kort for alvorlig brudd på spillereglene da han taket Nordli bakfra. Ingen mulighet for å spille ball. Utsetter motspiller for fare, skriver han på Twitter.

Mathisen synes avgjørelsen til dommer Sivert Oeksnes Amland føyer seg inn i rekken av flere svake dommerprestasjoner hittil denne sesongen.

- Dette har vi sett flere tilfeller av i årets sesong. Dommerne ser ut til å ha tatt totalt ferie i pausen som har vært. Både på gule og røde kort, samt straffespark har de gjort veldig mange store feil. Dette er en feil på et utrolig viktig tidspunkt, konkluderer Mathisen.

Aafks Sigurd Haugen fikk sitt andre gule kort etter 90 minutter og dermed måtte istedenfor hjemmelaget avslutte kampen med ti mann.

Mjøndalen leder kampen 2-1 etter scoringer av Shuaibu Ibrahim og Vetle Dragsnes. Niklas Castro reduserte for Aalesund på straffe i det 83. minutt.