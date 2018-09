Høgli legger opp etter sesongen

Tromsø-spiller og tidligere landslagsback Tom Høgli (34) har bestemt seg for å legge fotballskoene på hylla etter årets fotballsesong.

Det opplyser Tromsø IL på sitt nettsted.

Høgli har kontrakt med TIL ut 2020-sesongen, men har bestemt seg for å avslutte to år før tiden. Han fortalte lagkameratene om beslutningen torsdag formiddag.

– Grunnen til at avgjørelsen er tatt, er at kroppen dessverre ikke klarer å gjøre det som skal til for å prestere på toppnivå. Tilbakevendende muskelskader gjør at jeg ikke ser det som hensiktsmessig å gå løs på en ny sesong. Klubben kan heller hente inn en erstatter som de vet kan levere uke inn og uke ut, sier Høgli til TIL.no.

Vendte hjem

Den mangeårige landslagsbacken returnerte til Tromsø før årets sesong etter å ha vært proff i Brugge og FC København siden 2011.

Dermed ble det bare med ytterligere én sesong for klubben der han virkelig fikk fart på karrieren.

– Avgjørelsen var paradoksalt nok både enkel og vanskelig. Vanskelig fordi man må slutte med det som har vært jobben min i hele mitt voksne liv. Enkel fordi jeg innerst inne vet at det er det eneste riktige å gjøre slik situasjonen er og har vært, sier Høgli.

– TIL har all grunn til å takke Tom for hans innsats både på og utenfor banen. Han har vært en av de beste spillerne som har spilt for TIL, og han kan i tillegg se tilbake på en fin karriere i utlandet og på landslaget, sier sportssjef Svein-Morten Johansen i TIL.

49 landskamper

Tromsø ligger for øyeblikket på 10.-plass i Eliteserien og har bare vunnet én av de siste åtte seriekampene. Høgli sier han skal gjøre sitt for å hjelpe klubben i sesonginnspurten.

– Jeg ønsker å fokusere 100 prosent på det sportslige ut sesongen. Vi er inne i en bølgedal, og det skal jeg bidra til at vi kommer oss ut av.

Høgli spilte sist for Norges A-landslag i 2015. Han fikk i alt 49 kamper og scoret to mål med flagget på brystet.

(©NTB)

