Høgmo-nedtur for FFK mot KFUM

KFUM Oslo tok første stikk mot Fredrikstad i kvalifiseringskampen til 1. divisjon. Oslo-laget tar med seg en 3-0-ledelse til returmøtet om én uke.

Selv om KFUM vant med solide tre mål har FFK-trener Per-Mathias Høgmo på ingen måte gitt opp drømmen om en avgjørende kvalifiseringskamp om spill i 1. divisjon.

– Det må være lov å være skuffet nå., men det er ikke kjørt i det hele tatt. Vi har scoret mye før på Fredrikstad stadion. Det skal spilles 90 minutter til, det er fokuset. Et tidlig mål i Fredrikstad, så lever det her, sa Høgmo til Nettavisen etter kampslutt.

Høgmo gjorde som han gjorde med landslaget, roterte ved spissvalgene før en viktig kvalifiseringskamp, og nok en gang ble resultatet en real nedtur for Høgmos menn.

Begge lagene ble nummer to i sin 2.-divisjonsavdeling og spiller om retten til en avgjørende kvalifiseringskamp mot laget som blir nummer 14 i 1. divisjon.

Etter lørdagens første kamp i dobbeltoppgjøret er det KFUM som har halvannet bein i den kampen, takket være mål av Moses Mawa, Tore André Sørås og Mansour Gueye.

Og det kunne gått enda verre for laget fra plankebyen hvis det ikke hadde vært for en strålende Håvar Jenssen i FFK-målet.

Frekk corner

Jenssen hindret hjemmelaget i å ta føringen allerede etter ett minutts spill da han vartet opp med en beinparade fra øverste hylle. Men tross flere gode redninger kunne han ikke hindre Moses Mawa da spissen kom alene med keeper fem minutter før pause.

FFK våknet litt etter scoringen, men ikke nok til å hindre at hjemmelaget gikk til pause med ledelse. Knappe fem minutter ut i annen omgang doblet Tore André Sørås KFUMs ledelse etter en frekk kort cornervariant.

Etter 2-0-målet så det ut som FFK skjønte alvoret og tok mer tak i kampen. Dermed var det keeperen i den andre enden som måtte vise fram ferdighetene. KFUM-keeper Knut André Skjærstein måtte blant annet ut i full strekk da han hindret et kanonskudd fra Tim Nilsen halvtimen før slutt.

– Må nulle ut

Etter hvert dreide det meste seg om gjestene. FFK presset på for et bortemål, mens hjemmelaget så fornøyd ut og red på resultatet. Fredrikstad var nær ved å redusere ved et par anledninger, men i stedet ble FFK straffet for sin jakt på scoring.

Tre minutter før full tid kunne det fort stått 3-0, men banens gigant, FFK-keeper Jenssen, vartet opp med nok en strålende redning da KFUM kom alene med keeper.

3-0 ble det derimot minuttet senere da Mansour Gueye hamret inn 3-0.

FFK, som ønsket å ta med seg et hyggelig resultat hjem, må reise hjem uten bortemål, og med tre mål i sekken ble kampen et mareritt for FFKs Høgmo.

– Vi gir bort for mange målsjanser. Men vi må nå «nulle» ut det her. Vi skal spille ny kamp, sa Høgmo til Nettavisen.

For KFUM ble det en drømmekamp og et særdeles godt utgangspunkt før returmøtet på Fredrikstad stadion neste lørdag.

