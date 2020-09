Himmel og helvete for franske Tour-fans i Pyreneene

Nans Peters (26) kom ensom til mål da Tour de France-feltet gikk løs på fjellene i Pyreneene. Landsmannen Thibaut Pinot røk som en kule ut av sammenlagtkampen.

Peters sørget for Frankrikes andre etappeseier i årets Tour, og kunne showe for publikum da han kom ensom til målgang i Loudenvielle etter den åttende etappen.

Seieren var hans andre store i karrieren etter at han tok en etappeseier i Giro d'Italia i fjor, men denne seieren på hjemmebane smakte nok enda litt bedre for 26-åringen.

– Jeg sa til meg selv tro på det, tro på det, tro på det, sa Peters om den mentale kampen på vei mot mål.

For de franske fansene som heiet Peters i mål, ble det likevel en bittersøt dag. Frankrikes store sammenlagthåp Thibaut Pinot lå på niendeplass før lørdagens etappe, men møtte veggen i fjellene.

– Det er alltid noe med Pinot

Pinot ble kjørt helt av i kampen om sammendraget, og trillet til slutt i mål 25 minutter bak etappevinneren, og nesten 20 minutter bak sammenlagtrivalene. TV-bildene viste at han holdt seg til ryggen han sliter med, mens lagkameratene som slapp seg ned for å hjelpe ham forsøkte å trøste ham på vei mot mål.

– Vi vet at han sliter med ryggen, bildene viser at han har en låsning i ryggen, det gjør det vanskelig å følge med de aller beste. Det er alltid noe med Pinot. Han kunne vært blant de beste, men sånn er det, sa Pinots lagsjef Marc Madiot i et intervju vist på TV 2.

Den første fjelletappen i Pyreneene ble preget av flere angrep i sammendraget. Tadej Pogacar var den av sammenlagtkanonene som angrep flest ganger og hardest. Han kom i mål et halvminutt foran gruppa med de øvrige sammenlagtrytterne og hentet inn viktige sekunder han mistet i sidevinden fredag.

Yates beholdt trøya

Adam Yates så ut til å miste den gule trøya da han måtte slippe opp den siste stigningen, men Yates klarte å bite seg fast. Han beholder den gule trøya.

Flere sammenlagtryttere måtte imidlertid slippe, blant annet Pinot, Alejandro Valverde og Tom Dumoulin.

For Ineos-laget med norske Gabriel Rasch som sportsdirektør ble det en dag etter planen. Flere av rivalene til Egan Bernal i sammendraget ble kjørt av, men det var ikke takket være en maktdemonstrasjon av Ineos-laget.

I stedet var det Jumbo-Visma, som kjører for favoritten Primoz Roglic, som satte opp farten som tynnet ut hovedfeltet.

(©NTB)