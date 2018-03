Hirscher banket Kristoffersen i Slovenia: - Det er som Messi på ski

Tok sin syvende strake sammenlagtseier.

Det ble nok en andreplass for Henrik Kristoffersen i Kranjska Gora, etter at nordmannen var nest best under søndagens slalåmrenn. Nordmannen lå på andreplass etter den første omgangen også.

- Han har vært på pallen i samtlige slalåmrenn denne sesongen. Han er så utrolig stabil, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl over det Kristoffersen har levert denne sesongen.

Seieren gikk til suverene Marcel Hirscher, som fortsetter å dominere alpintsporten, etter å ha slått Kristoffersen med over ett sekund. 29-åringen vant også storslalåm på lørdag, og fullfører dermed nok en flott helg i verdenscupen.

Les mer: Lorentzen vant gull i sprint-VM

- Han har vunnet sin 57. seier, sin syvende sammenlagttittel, sin femte slalåm-kule, det baller på seg med titler rundt en levende legende, Marcel Hirscher! Det er bare å ta to skritt tilbake og nyte en av tidenes alpinister, sa Lerdahl da det ble klart at Hirscher tok seieren.

- Det er helt utrolig, jeg kan ikke tro det. Nå skal jeg ta en ukes ferie. Med alle problemene før sesongen, med den brukne ankelen, så klarer jeg ikke helt å finne de rette ordene, sa Marcel Hirscher til FIS etter rennet.

Ekspertkommentator Lars Elton Myhre valgte også å sammenligne Hirscher med en annen av verdens største idrettsstjerner.

- Han er ikke redd for å risikere, han har full kontroll på det han gjør. Det er som Messi på ski. Så god balanse, og aldri en dårlig dag på jobben, sa Myhre i NRK-bua.

Østerrikeren har vunnet slalåmcupen fem av de seks siste årene. Han måtte gi tapt i 2016 da nettopp Henrik Kristoffersen sikret sammenlagtseieren.

Dette er, som nevnte, den syvende gangen på rad Hirscher sikret seg sammenlagtseieren i alpint. Man må helt tilbake til 2011, da Ivica Kostelic vant, for å finne en annen sammenlagtvinner enn Marcel Hirscher.

Sebastian Foss-Solevaag leverte også et flott renn i Slovenia, og lå på pallplass før storkanonene satte utfor portene. På tiden 1.15.35 endte han til slutt på en 5. plass.

Det ble ingen god dag for Leif Kristian Nestvold-Haugen som endte på 24. plass, og var med det sist av de som fullførte andreomgangen.

Mest sett siste uken