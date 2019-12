Hissige scener i Tour de Ski: Russland-trener mener det må få konsekvenser

Russlands landslagstrener Markus Cramer raser mot svenskene og vil ha sprinteren Karl-Johan Westberg straffet.

TOBLACH (Nettavisen): Det ble amper stemning under den andre etappen av Tour de Ski da svenske Westberg ble slått ut av kvartfinalen på sprinten i Lenzerheide søndag.

Svensken kom i mål med en ødelagt stav og tok sin frustrasjon ut på russiske Alexander Bolsjunov like etter målgang. Westberg skrek først ut et mindre pent banneord da han passerte målstreken, før han henvendte seg til Bolsjunov som angivelig skal ha kommet borti Westbergs stav før målang.

«What the f**k, man?» ropte svensken til russeren som ikke lot seg påvirke.

Les også: Falla kritisk. Avbryter Tour de Ski: - Det er tullete

LITE IMPONERT: Markus Cramer er skuffet over oppførselen til Sverige. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Til angrep på svenskene

Markus Cramer, trener for det russiske landslaget, aksepterer ikke oppførselen til Westberg.

Cramer forklarer til Expressen at Westberg bør straffes, noe han også er tydelig på når Nettavisen møter ham på langrennsarenaen i Toblach i Nord-Italia mandag formiddag.

- Jeg synes ikke at det er bra når man kommer i mål og roper ut stygge ord som dette. Jeg forstår at man er frustrert når man brekker en stav, men det er ikke bra å skjelle ut noen. Når man roper ut noe sånt, så mener jeg at man bør få et gult kort, sier Cramer til Nettavisen.

Russlands landslagstrener mener det hele handler om «fair play».

- Det er ikke fair play. Bolsjunov knakk ikke staven hans med vilje. I sprint er dette noe som kan skje. Det skjedde også med Bolsjunov i kvartfinalen, men du ser ikke at han står og roper for det, forteller Cramer.

Til Aftonbladet antyder også Cramer at det alltid er svenskene som hisser seg opp.

Les også: Johaug imponerte. Så tok hun et knalltøft valg

UENIGE: Markus Cramer og Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norges landslagstrener uenig

Nettavisen snakket mandag med flere i den norske leiren som har lite forståelse for Cramers frustrasjon.

Blant dem er landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

- Jeg tror sporten tjener på at det er litt temperatur av og til. Håndgemeng må være gult kort, men at folk i kampens hete roper ting synes jeg må være lov uten at det er gult kort. At det er temperatur er bare bra, sier Nossum til Nettavisen.

Også Johannes Høsflot Klæbo mener det må være lov å vise litt følelser.

Han hadde ikke fått med seg konflikten på søndagens sprint, men ser ikke problemet.

- Vi holder på med toppidrett og det er lov at det blir litt temperament. I en sprint så er det veldig tette dueller. Det er veldig lett at det går en stav her og der. Jeg skjønner frustrasjonen. Det er lov å bli sint. Du skal få lov til å skrike i målområdet for min del. Så lenge man legger det bak seg rett etter det, så er det greit, sier Klæbo.

Les også: Ble latterliggjort av Norge-profil. Nå har russerne tatt grep

FRUSTRERT: Karl-Johan Westberg. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

La seg flat: - Patetisk



Og det var nettopp det Westberg gjorde etter søndagens kvartfinale. I pressesonen etter løpet la han seg nemlig paddeflat for sin oppførsel.

- Det er bare patetisk. Det får man bare skjemmes over, sier Westberg.

Han mener det var unødvendig å gå til verbalt angrep på Bolsjunov og beklager språkbruken.

- Man blir som en annen person når man havner i en sånn situasjon. Jeg synes jeg egentlig er en ganske rolig person. Dette er noe jeg skjemmes over, forteller svensken som berømmer russeren for å beholde roen..

- Det er bra. Han oppfører seg akkurat som man skal gjøre, sier Westberg til Nettavisen.

Selv om Cramer ønsker Westberg straffet, trenger svensken ikke uroe seg for noen mulige sanksjoner. Til Expressen forteller renn- og jurysjef Pierre Mignerey at de ikke så noen ulovligheter.

- Det hele var noe vi ikke pleier å straffe noen for, sier Mignerey.

Mandag er det hviledag i Tour de Ski, men touren fortsetter med den tredje etappen i italienske Toblach allerede tirsdag. Da skal herrene i aksjon i 15 kilometer friteknikk.

Johannes Høsflot Klæbo leder touren etter to etapper foran russiske Bolsjunov.