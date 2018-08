Historisk delt turneringsseier for Carlsen i USA

Magnus Carlsen klarte å hale i land den viktige, siste seieren i Sinquefield Cup i USA og ender som en av tre med flest poeng. De ble enige om å dele seieren.

Situasjonen som oppsto etter siste runde i Sinquefield Cup har aldri før oppstått. Tre spillere endte med lik poengsum da alle partier i turneringen var ferdigspilt. I henhold til reglene skal vinneren avgjøres ved playoff ved poenglikhet, men playoff kan kun være mellom to spillere. Derfor skulle de to finalistene avgjøres ved loddtrekning, noe regjerende verdensmester Magnus Carlsen skal ha funnet svært urettferdig og klaget inn for turneringsledelsen.

Carlsen kom med to alternative forslag: Enten at alle de tre med lik poengsum fikk spille playoff mot hverandre for å kåre én vinner eller at alle tre delte seieren.

De tre, Carlsen, hans kommende VM-motstander Fabiano Caruana og Levon Aronian ble enige om å dele seieren.

Ville vinne

Carlsen hadde på forhånd ikke lagt skjul på han svært gjerne ville vinne sjakkturneringen i USA, som han ikke har vunnet siden 2013. I 2014, 2015 og 2017 ble han nummer to.

Før niende og siste runde mandag var det klart at skulle målet nås, måtte Carlsen vinne mot sin Hikaru Nakamura, samtidig som daværende turneringsleder Caruana ikke kunne beseire sin siste motstander, So Wesley. Caruana spilte remis på sitt bord, og Carlsen kontrollerte seieren i land på sitt. Dermed hadde begge 5,5 poeng.

Samtidig avsluttet også Aronian med seier over Alexander Gristsjuk, og endte også på toppen av resultatlista med 5,5 poeng etter turneringen.

Diskusjon

Med tre spillere på samme poengsum, alle med to seire og sju remis, ingen av dem hadde beseiret noen av de to andre, ble det umulig å si hvem som var verdig de to plassene ved finalebordet.

Det ble noen hektiske diskusjoner for å få på plass hva man skulle gjøre med turneringsseieren, før Carlsen kom med sine to forslag til alternativer til loddtrekning om finaleduell.

Ifølge arrangøren av Sinquefield Cup skal en av de andre vinnerne ha motsatt seg forslaget om å spille playoffrunder med alle tre, mens forslaget om å dele seieren mellom de tre, var noe alle gikk med på.

(©NTB)

Mest sett siste uken