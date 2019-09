Historisk EM-bronse til skyttertalent og ny verdensrekord for Norge

Katrine Lund, Jeanette Hegg Duestad og Jenny Stene sørget lørdag for at Norge for andre dag på rad vant EM-gull og satte verdensrekord i lagkonkurransen på 50 meter helmatch under skyte-EM. Foto: Norges Skytterforbund / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)