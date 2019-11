Historisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein

For aller første gang skal Finland delta i et fotballsluttspill i fotball etter at Liechtenstein ble slått 3-0 fredag kveld.

For selv om Italia allerede før fredagens kamper hadde vunnet gruppe J, er det nå ingen tvil: Finland blir nummer to og kvalifiserer seg dermed til Europamesterskapet i fotball i 2020. Hjemme mot miniputten Liechtenstein hadde finnene få problemer. BATE-spiller Jasse Tuominen satte inn 1-0 etter halvspilt 1. omgang. Stjernespiller Teemu Pukki dro seg inn i banen og skulle skyte, men skuddet ble blokkert. Ballen havnet hos BATE-spissen som var iskald alene med Benjamin Buchel. Scoringen var hans første for Finland. Da gikk hjemmefansen av hengslene. Etter timen fikk Finland straffe. Pukki var kontant, sendte målvakt Buchel en vei og ballen den andre, og scoret sitt åttende mål i EM-kvalifiseringen. 13 minutter senere satt den igjen for Pukki. Han ble spilt alene med keeper og dro av Buchel, før han bare skulle sette ballen i mål. På streken sto det en rødkledd spiller og stoppet det første forsøket, men på returen gikk ballen i mål. 3-0-seieren gjør at Finland nå har 18 poeng etter ni kamper. Armenia, som var nummer tre i gruppen før sitt oppgjør mot Hellas, tapte overraskende 0-1. Det gjør at Hellas er nummer tre foran Bosnia. Med en kamp igjen er det ikke mulig at for verken Hellas (elleve poeng, en kamp igjen). Armenia (ti poeng, en kamp igjen) eller Bosnia (ti poeng, to kamper igjen) å ta igjen Finland (18 poeng, en kamp igjen). (©NTB)